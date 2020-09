BTS no logra derrotar a Taylor Swift ¡Sigue reinando Youtube!

Taylor Swift y su canción Look What You Made Me Do mantienen el récord de ser el video musical que más rápido ha llegado a las 300 millones de reproducciones en Youtube, pues 13 días y 3 horas bastaron para que la cantante estadounidense logrará llegar a esa cifra.

Tras el estreno de Dynamite ARMY tenía la tarea de superar este récord para que BTS reinara, y a través de twitter crearon diferentes campañas para poder lograrlo, sin embargo, pese a todo el esfuerzo se quedaron con muy pocas reproducciones.

Todo iba viento en popa, pues en tan solo un día la bangtang logró los 100 millones de reproducciones, por lo que ARMY esperaba poder cumplir este objetivo, realizando cerca de 20 millones de reproducciones más cada día durante los siguientes 10 días.

Han pasado ya 14 días desde que se estrenó Dynamite, y la canción tiene exactamente 290.139.015 reproducciones, a las 8:00 pm hora del centro de México de este 3 de septiembre.

Los Récords de Dynamite

Pero no todo es tan malo, si bien Taylor Swift sigue liderando Youtube con su video Look What You Made Me Do, la bangtang y ARMY han logrado batir otros importantes récords, como la cantidad de veces que se reprodujo en un día, la mayor cantidad de escuchas en Spotify, entre otros.

Además la boy band surcoreana puede presumir que cuenta con el fandom más fiel que hay en todo el mundo, pues ARMY siempre está dispuesto a defender a los idols de cualquier situación.

Por lo pronto Dynamite es una de las canciones más reproducidas en este verano, pues este single en inglés nos ha dejado grandes momentos en tan solo dos semanas, y su reciente presentación en los VMAS fue fenomenal. ¿Crees que BTS logre superar a Taylor Swift con alguna otra canción?.