¿BTS los nuevos The Beatles? ¡Mira lo que piensa la boy band sobre esta comparación!

Los chicos BTS se han convertido en todo un fenómeno de la industria musical, donde su éxito se ha extendido a nivel mundial. Por lo que muchos los han comparado con la banda de rock inglesa “The Beatles”.

Recordemos que “The Beatles” fue una de las bandas musicales más populares y exitosas en la década de los sesenta, y cuyos sencillos aún siguen colocándose como los favoritos entre millones de personas.

Un éxito que no había tenido ninguna comparación hasta que llegaron a nuestra vida los chicos de BTS, que con su música, mensaje y trabajos discográficos, varios medios han hablado sobre su similitud con la banda inglesa.

¿BTS los nuevos The Beatles?

Sin embargo este rumor nunca se había dado entre los integrantes de la famosa boy band surcoreana, los cuales recientemente fueron interrogados respecto a esta comparación con The Beatles ¿qué piensan estos chicos?

Mediante una intervención en el programa japonés “SONGS”, los chicos de BTS: Jimin, Jin, Jungkook, V, RM, Suga y J-Hope, hablaron sobre algunas de las canciones de su más reciente disco “Map of the Soul: 7 The Journey”; y de la comparación con la banda de rock inglesa.

¿Qué piensa BTS sobre esta comparación?

Al preguntarles qué pensaban acerca de ser llamados como los The Beatles del siglo 21, el primero en responder fue Jin, quien comentó que es un gran honor para ellos que los mencionen junto a grandes figuras de la industria musical, pero que ellos prefieren ser reconocidos bajo su nombre original: BTS.

Por su parte Jimin mencionó que para él es un halago muy grande que la gente los llame de esa manera, pero que al igual que su compañero prefiere permanecer como BTS del siglo 21. Sin embargo señaló que esta comparación ha sido una gran motivación para trabajar más duro como grupo.