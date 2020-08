BTS logra el Nº 1 en Billboard Hot 100 con “Dynamite” ¡Increíble!

BTS logró su primer número 1 en la lista de canciones Billboard Hot 100, esto gracias a "Dynamite" que debuta en la cima.

La banda de siete idols de Corea del Sur encabeza actualmente el Hot 100 con su primer sencillo en idioma inglés, luego de haber alcanzado el número 4 con "On" en marzo.

BTS, que está compuesto por los miembros J-Hope, Jimin, Jin, Jungkook, RM, Suga y V, es además el primer grupo surcoreano en liderar el Hot 100 de los Billboard.

El Billboard Hot 100 utiliza los datos de diferentes plataformas en EE. UU., streaming, radio y datos de ventas. Todas las listas (con fecha del 5 de septiembre) se actualizarán en Billboard.com mañana (1 de septiembre). Para conocer todas las novedades de las listas, puede seguir a @billboard y @billboardcharts tanto en Twitter como en Instagram.

Actualmente "Dynamite" de BTS, publicado por BigHit Entertainment / Columbia Records, ocupa el puesto número 1, del Billboard Hot 100.

Desde el primer día Dynamite de BTS alcanzó una popularidad impresionante

El explosivo comienzo de “Dynamite” de BTS

Transmisiones, ventas y reproducción al aire: "Dynamite", lanzado el 21 de agosto a la medianoche ET, alcanzó 33.9 millones de transmisiones en EE. UU. Y vendió 300,000 copias en su primera semana, que terminó el 27 de agosto, según Nielsen Music / MRC Data. También atrajo 11,6 millones de impresiones de audiencia de radio en la semana que finalizó el 30 de agosto.

"Dynamite" comenzó en el número 1 en la lista de ventas de canciones digitales, donde es el cuarto líder de BTS y en el numero 3 en Streaming Songs.

El video oficial de "Dynamite" se estrenó a la llegada de la canción (el 24 de agosto), y la pista estuvo disponible para su compra en la semana de seguimiento en su forma original y mediante un remix de EDM, acústico remezcla y versión instrumental (cada una con un precio de venta de 69 centavos). Su versión original también estaba disponible para su compra en vinilo de 7 pulgadas (por 7,98 dólares) y casete (6,98 dólares).

Mayor semana de ventas digitales en casi 3 años: con 265,000 descargas vendidas (entre su total de la primera semana de 300,000, que incluye sus versiones físicas de vinilo y casete), "Dynamite" debuta con la semana de ventas digitales más grande desde el 16 de septiembre de 2017, cuando se lanzó "Look What You Made Me Do" de Taylor Swift con 353.000.

Entre las bandas, "Dynamite" tiene la mayor suma de ventas digitales semanales desde que Prince and the Revolution, el clásico de 1984, "Purple Rain", vendió 282.000 unidades (14 de mayo de 2016), luego de la muerte de Prince el 21 de abril de 2016. Entre las canciones de los grupos en las semanas de debut de las pistas, "Dynamite" hace el mejor comienzo de ventas digitales en cinco años, desde que "Drag Me Down" de One Direction abrió con 350.000 (22 de agosto de 2015).

BTS ha roto su propio récord, pues ahora ocupa el puesto número uno en los Billboard Hot 100

El primer Hot 100 No. 1 de BTS

Con esto BTS ganó su primer Billboard Hot 100 No. 1, y el cuarto top 10. El grupo alcanzó previamente el top 10 con "On" (No. 4, donde debutó, este marzo); "Boy With Luv", con Halsey (debut / pico número 8, abril de 2019); y "Fake Love" (debut / pico número 10, junio de 2018).

"Dynamite" está "hecha de vibraciones positivas, energía, esperanza, amor, pureza, todo", dijo RM recientemente a Zane Lowe de Apple Music. "Hicimos esta canción con la esperanza de dar energía a los oyentes. Esperamos que nuestros fans puedan escucharla para recibir la energía positiva que tratamos de incorporar en la canción".

BTS cuenta con cuatro álbumes número uno en su carrera en la lista Billboard 200 y tiene los récords durante la mayor cantidad de semanas en el número 1 en la lista Social 50, agregando su semana 194 en la cima esta semana.

Primer grupo surcoreano en llegar al Hot 100

BTS es el primer grupo surcoreano en liderar el Hot 100. Entre los solistas surcoreanos, PSY alcanzó el puesto número 2 en Hot 100 con "Gangnam Style" durante siete semanas en octubre -Noviembre de 2012.

La historia de los artistas asiáticos en la cima del Hot 100 se remonta a más de medio siglo, cuando Kyu Sakamoto, nacido en Japón, se convirtió en el primer artista asiático en encabezar la lista, con "Sukiyaki" durante tres semanas en junio de 1963. En octubre-noviembre de 2010, Far * East Movement lideró el Hot 100, también durante tres semanas, con "Like a G6", con la alineación del acto en ese momento que incluía a dos miembros de ascendencia coreana.

El mayor éxito de BigHit, logrado con BTS

BigHit Entertainment logró su primer Hot 100 No. 1, con BTS, alcanzado el No. 4 anteriormente con "On" del grupo.

La canción número 43 de BTS alcanzó el número 1

"Dynamite" es el single número 43 de BTS y es la primera que alcanza el No. 1 en el Hot 100. Es la octava canción en debutar en la cima del Hot 100 en 2020 (todo desde abril), duplicando el récord anterior para la mayor cantidad en un solo año.

La mejor radio pop de BTS

Aunque "Dynamite" hasta ahora no llega a la lista de canciones de radio en todos los formatos (donde marcaría la primera entrada de BTS), le da al grupo su mejor posición en la radio de las 40 principales canciones pop y airplay chart, donde se sitúa entre el número 30 y el 20 tras su primera semana completa de seguimiento. BTS subió previamente a un punto alto de canciones pop No. 22 con "Boy With Luv".