BTS logra nominaciones en los Kids Choice Awards 2020 ¡Grandes!

BTS es la banda más importante del K-pop, ya que ha consolidado grandes éxitos y un fandom que ninguna banda había obtenido, por ello ahora festejan sus nuevas nominaciones en importante entrega de premios de música.

Hay que recordar que BTS, es el proyecto de k-pop más exitoso de toda la historia y aunque no fueron nominados en los premios Grammy 2020, sí lograron estar nominados en los Kids Choice Awards 2020, en donde seguro se van a llevar muchos premios.

El esperado lanzamiento de su comeback Map of The Soul: 7 en puerta, los chicos han pasado por un sinnúmero de escenarios en los que siempre se llevan el aplauso de los nuevos fans y siempre, el aplauso de su querido ARMY, que en ningún momentos los dejan solos.

Nominaciones de BTS en los Kids Choice Awards 2020

Resulta que en esta ocasión los chicos de Bangtan están nominados en los Kids Choice Awards 2020, en la categoría a “La estrella mundial favorita de la música”, junto a Rosalía, de España, Sho Madjozi de Sudáfrica, Taylor Swift de Estados Unidos, J Balvin de Colombia, Dua Lipa del Reino Unido y ellos, de Corea del Sur.

Otra de las categorías es la de “Grupo de Música Favorita” donde también están grupos muy viejos, pero muy en boga entre la chaviza como Jonas Brothers, The Chainsmokers, Maroon 5, Panic! At The Disco y Fall Out Boy.

Hay que destacar que BTS es el único grupo coreano que se encuentra nominado, pero también destaca una nominación que comparten con Lil Nas X por su canción “Old Town Road” que tiene una versión con RM Namjoon, el más guapo de los chicos de Bangtan.

¿Cómo hacer que BTS gane?

Las votaciones para los Kids Choice Awards 2020 ya están abiertas, por lo que el ARMY, espera que BTS resulte ganador de estas importantes categorías en los Kids Choice Awards 2020 y sobre todo, que se adelante el reloj para que ya salga Map of The Soul: 7 y además, anuncien su visita a México.

