BTS le da a Halsey un increíble regalo de Navidad (VIDEO)

En abril del presente año, BTS y la cantante Halsey unieron su talento para grabar juntos el sencillo ‘Boy With Luv’. Esta colaboración resultó un éxito inminente desde el día de su lanzamiento, trayendo consigo más de 700 millones de reproducciones tan solo en su canal de YouTube.

Desde entonces, las jóvenes estrellas parecen haber estrechado muy buenos lazos de amistad, manteniendo contacto constante hasta la fecha, por lo que no resultaría tan sorpresivo que en un futuro cercano podamos escuchar otro tema interpretado por ellos.

BTS le tiene tanto cariño a la cantante estadounidense de 25 años, que decidieron demostrárselo dándole un increíble regalo, aprovechando también las fiestas decembrinas para que éste resultara su obsequio de navidad.

La bella rubia quedó tan emocionada y conmovida con el detalle que los integrantes de BTS tuvieron con ella, que no pudo evitar registrar el momento en video para posteriormente compartirlo con sus fanáticos y seguidores a través de sus redes sociales.

Halsey relató en uno de sus últimos videos nombrado: ‘Road to Manic’, que cuando se reunió para su colaboración con el grupo surcoreano, todos los miembros tenían micrófonos con brillos, lo que la hizo sentir excluida del momento que estaban compartiendo juntos.

Sin embargo, recientemente BTS y Halsey compartieron juntos su ultima presentación del 2019 en el ‘Jingle Ball’, cuando de pronto la boy-band de K-Pop sorprendió a la cantante al entregarle un micrófono idéntico al de ellos.

Halsey mencionó que los chicos de BTS fueron muy considerados al cumplir su sueño, haciéndola sentir parte del grupo:

"La primera vez que presentamos ‘Boy with Luv’ juntos, estaba bromeando diciendo que todos tenían micrófonos brillantes y me sentía excluida. Así que, me regalaron mi propio micrófono brillante”.