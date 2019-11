BTS lanzará una nueva línea de ACCESORIOS para el ARMY ¡Espectacular! 

BTS lanzará una nueva línea de ACCESORIOS ¡Espectacular!

La banda BTS no deja de estar dando novedades a su gran fandom mundial llamado ARMY, pues ahora una nueva novedad ha alegrado a todos los fanáticos de la mejor banda de K-pop del momento.

Resulta que se ha dado conocer que BTS se ha asociado con Casetify para lanzar globalmente una nueva colección de accesorios tecnológicos, que contiene accesorios compatibles con iPhone, dispositivos Samsung, AirPods, Apple Watch, MacBooks, iPads y más.

La nueva colección retrata elementos del sencillo principal de BTS "Boy with Luv", con Halsey, de su reciente EP "Map of the Soul: Persona" y que planea ser una explosiva novedad para el ARMY de todo el mundo.

Hay que destacar que Casetify ha colaborado previamente con músicos como Pharrell, Victoria Monet y los Rolling Stones, por mencionar algunas de las celebridades que han tenido éxito.

Wes Ng, CEO y cofundador de Casetify ha expresado lo siguiente: "Estamos increíblemente orgullosos de dar la bienvenida a BTS al programa Casetify Co-Lab… La influencia cultural y el mensaje de autoaceptación de la banda se alinean perfectamente con los valores centrales de Casetify, y estamos ansiosos por unir a los fanáticos de todo el mundo a través de esta colección".

BTS promueve activamente el amor propio a sus fanáticos, por lo que el álbum de la banda "Love Yourself: Answer" fue su primer álbum en ser certificado oro el año pasado, mientras que "Love Yourself: Answer" es también el primer álbum coreano en ser reconocido por la Recording Industry Association of America y desde entonces, "Map of the Soul: Persona" también ha sido reconocido como una de oro.

La colección BTS se lanzará a nivel mundial en línea el 19 de noviembre y también estará disponible en las activaciones en las tiendas de todo el mundo, por lo que el ARMY puede unirse a la lista de espera en el sitio web de Casetify antes del lanzamiento para obtener acceso prioritario para comprar la colección antes del lanzamiento global.