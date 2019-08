BTS lanza su “Paquete de Verano 2019" ¿Le gustó al ARMY? (VIDEO)

Los chicos de BTS a pesar de que están de vacaciones, han sorprendido con el adelanto de lo que será su “paquete de verano 2019”, que como cada verano lanzan para documentar su tiempo de R&R.

Hay que destacar que este paquete incluye las mejores hazañas de verano de los integrantes de la banda de k-pop y muchos detalles más sobre sus momentos de esta temporada.

BTS lanza su “Paquete de Verano” 2019

Los paquetes de verano de BTS son una tradición anual para el grupo, pues luego de un largo año trabajando duro, pueden irse de vacaciones y descansar un poco de los horarios de trabajo ocupados, pero sin que se pierdan de compartir contenidos a su fiel ARMY de sus mejores momentos del verano.

En este avance de 2019 para el paquete de verano de BTS muestra que este año, RM, Jimin, V, Suga, Jin, Jungkook y J-Hope mantienen sus vacaciones locales al descansar en Corea, pues se les ve relajándose en una lujosa casa coreana.

Muchos fans consideran que el paquete de verano es como una postal de vacaciones con la que los chicos de BTS hacen parte de sus momentos a cada uno de los integrantes del ARMY.

LAS REACCIONES DEL ARMY

El ARMY está entusiasmado porque el nuevo paquete de verano está en camino, especialmente dado el hecho de que el grupo anunció recientemente que iba a tomarse un descanso.

Así que Namjoon estaba dando spoiler del Summer Package ayer lmao

Además la cara de Jimin jajaja#MTVHottest BTS @BTS_twtpic.twitter.com/fzD9HtupEe — Abi������ (@7anpanman_ever) August 15, 2019

Cabe destacar que los chicos de BTS, volverán a presentarse en octubre, cuando tengan un concierto en Arabia Saudita antes de algunos conciertos en Corea del Sur como parte de la etapa final de la gira Love Yourself: Speak Yourself .

Mientras tanto el ARMY tienen mucho en que entretenerse, pues están los muñecos Mattel x BTS, Map Of The Soul: Persona, la película Bring The Soul y el próximo paquete de verano.