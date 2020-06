BTS lanza sencillo en japonés “Stay Gold” tras romper récords de ventas en Japón

"Stay Gold" es el nuevo sencillo de BTS del próximo álbum en japonés del grupo, “Map of the Soul 7: The Journey”. La reconfortante canción se abre con el miembro más joven, Jungkook, que interpreta suavemente: "En un mundo donde sientes frío, tienes que mantenerte dorado, bebé" antes del ritmo de hip-hop y la producción de power-pop del coro.

'Map of the Soul: 7' de BTS es el álbum más vendido en Japón

Al igual que algunas de las gemas de la discografía pasada de BTS, "Stay Gold" es un tema pop reconfortante con su gancho escalante y creciente que alienta a los oyentes a "mantenerse oro" y ofrece algunas palabras motivadoras cuando muchos lo necesitan.

El lanzamiento de "Stay Gold" se produce justo cuando BTS realizó importantes ventas y obtuvo los primeros lugares de popularidad en Japón, la segunda industria musical más grande del mundo detrás de los Estados Unidos.

El 19 de junio, la lista de música japonesa Oricon reveló que a mediados de año las estadísticas de ventas compartían que BTS había encabezado su clasificación general de ventas de álbumes para la primera mitad de 2020. Esa hazaña se produce gracias al último álbum de K-pop del grupo Map of the Soul: 7 que ha vendido 429,000 copias en Japón desde su lanzamiento en febrero, según Oricon.

BTS hace historia en Japón

Si bien la hazaña es impresionante para BTS, Oricon también compartió que esta es la primera vez en 36 años que un artista extranjero encabeza su lista de álbumes durante la primera mitad del año. El último artista en lograr esto no fue otro que Michael Jackson, que logró hacerlo con su icónico y exitoso álbum de Thriller en 1984.

Es aún más notable ya que Japón tiene una industria discográfica muy saludable, particularmente para sus artistas locales con ediciones en físico. álbumes y DVD siguen siendo las principales fuentes de ingresos para artistas y sellos.

Las noticias de Oricon y "Stay Gold" se adelantan al álbum Map of the Soul: 7 ~ The Journey ~ de BTS que se lanzará en Japón y digitalmente en todo el mundo el 14 de julio. Habrá una versión en CD disponible en los Estados Unidos en agosto 7.

El álbum de BTS incluirá nuevas canciones originales (incluidas las "Lights" lanzadas anteriormente), así como remakes japoneses de singles coreanos anteriores (como sus éxitos en la lista Billboard "On," Boy With Luv","Fake Love","Idol”, "Make it Right" y más).