BTS lanza nuevo y original promocional de “Dynamite” ¡Se acerca el estreno!

La nueva canción de BTS, "Dynamite" casi está aquí, y Big Hit Entertainment mantiene a los fans entusiasmados con teasers e imágenes promocionales.

Mientras ARMY espera el estreno de "Dynamite", un sencillo en inglés que hará olas el 21 de agosto, pueden disfrutar de una nueva foto lanzada como vista previa de la canción de BTS.

En la imagen, publicada el sábado (15 de agosto), las superestrellas del K-pop posan casualmente detrás de un mostrador, luciendo como si estuvieran esperando y anticipando "Dynamite" también.

Antes del gran día de "Dynamite", el grupo también entregará un video teaser musical. El adelanto llegará el 18 de agosto, según un comunicado de prensa emitido por el equipo de BTS.

BTS anuncia primer sencillo en inglés, "Dynamite"

En julio pasado, BTS mencionó por primera vez que tenían un nuevo single en camino.

"Estamos preparando un álbum para la segunda mitad de este año, pero decidimos lanzar un sencillo primero porque queríamos llegar a nuestros fans lo antes posible", revelaron en la aplicación de transmisión coreana V Live.

"Debido al COVID-19, la gente de todo el mundo ha pasado por momentos difíciles y queríamos compartir algo de energía positiva con nuestros fans".

BTS prepara el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio

Agregaron: "La canción es alegre y se canta en inglés, como 'MIC Drop' y 'Waste It on Me'. Pensamos que la canción sonaba perfecta ya que está en inglés. Grabamos la versión de la guía y sentimos que el resultado era algo totalmente nuevo y fresco".

¿Te emociona el estreno del primer sencillo en inglés de BTS? Dinos que piensas en los comentarios.