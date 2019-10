BTS lanza “Make it Right” con Lauv ¡Homenaje al ARMY! (VIDEO)

BTS tiene un vínculo único con su fandom llamado ARMY, que es y será toda una leyenda de la música k-pop en el mundo y es por eso mismo que ahora han lanzado una nueva versión musical que pone la relación entre el artista y el público al frente.

Resulta que la nueva versión de "Make It Right", originalmente presentada en el Billboard 200 de abril, Map of the Soul: Persona EP como un lado B, llegó hoy 18 de octubre con nuevos versos en inglés cortesía de Lauv al frente del ambiente de la pista alt-R & B abierta por Ed Sheeran .

La canción, que originalmente alcanzó el puesto n. ° 95 en la lista de singles Hot 100, es un testimonio lírico de la relación entre el septeto de Corea del Sur y su dedicado ARMY, pues el video musical lo reflejó adecuadamente con sus clips de BTS 'actuando en frente de sus fanáticos durante su reciente gira mundial Love Yourself: Speak Yourself.

BTS lanza “Make it Right” con Lauv ¡Homenaje al ARMY! (VIDEO)

El video entremezcla una dulce y romántica historia de un niño perdido y luego encontrado por una niña, que se convierte en su compañera y su protectora, ya que después de que se encuentran en un mundo solitario, ella se convierte en una capa defensiva mientras él duerme.

Pero ahí no acaba todo, después de que él se despierta para encontrarla desaparecida, emprende un largo viaje por su cuenta respaldada por su apoyo mágico, durante el cual recuerda cómo ella estaba a su lado cuando otros los interrumpieron; para por último se encuentra con un dragón y luego derrota con éxito a su enemigo, una lágrima de su ojo aterriza en la capa, y ella vuelve a su forma mortal a su lado.

BTS lanza “Make it Right” con Lauv ¡Homenaje al ARMY! (VIDEO)

Tal parece que este nava versión es todo un cuento de hadas mágico, que se presenta como una metáfora del vínculo interminable entre BTS y su inmenso apoyo ARMY, que no siempre está físicamente al lado de los miembros de la banda, pero siempre está realmente allí con ellos, "Make It Right" es una celebración de la relación entre los fanáticos y el acto histórico.

Después del lanzamiento, varios hashtags y frases relacionadas con "Make It Right" se pusieron de moda en todo el mundo en Twitter, incluido el punky "Boys with Lauv", una obra de teatro en BTS ' Map of the Soul: el sencillo de la persona "Boy With Luv" con Halsey , también fuera originalmente en abril.