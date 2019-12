BTS, la banda de K Pop más exitosa

BTS, el grupo de k pop mas exitoso del momento

BTS es un grupo musical surcoreano, que se creó el 12 de junio de 2013 y que su nombre en inglés significa Boy Scouts a prueba de balas, se conformó gracias a unas audiciones realizadas por Big Hit Entertainment en 2010 y 2011.

BTS integrantes

En Japón esta banda es conocida como Bōdan Shōnendan y actualmente sin ninguna variación, los integrantes han sido siete:

Suga (rapero, bailarín, productor, compositor) J-Hope (rapero, bailarín principal, vocalista ocasional, coreógrafo) RM (líder, rapero principal, bailarín, productor) Jimin (vocalista, bailarín, visual) V (vocalista, bailarín, visual) Jungkook (vocalista principal, bailarín, rapero ocasional) Jin (Vocalista, visual y bailarín)

El inicio de BTS en el K-Pop

Después de que BTS debutó, empezaron a ganar seguidores en redes sociales, pues sus covers en Youtube y SoundCloud fueron muy populares, Big Hit, CEO de Bang Sihyuk, supo que este grupo tendría un gran futuro, por eso para el año 2011 lanzaron su primera canción «Paldogangsan» para promocionar las audiciones Hit It.

En 2013 el grupo incluyó el tema en el álbum O!RUL8,2? y lo promocionó en programas de música, luego el siguiente año, realizaron una presentación en “M Countdown” y su fama empezó a crecer, tanto que fueron llamados algunos miembros del grupo para participar en el vídeo musical «I’m Da One» de Jo Kwon del grupo 2AM.

Primeras distinciones de BTS

Cuando crearon su canal de Youtube, BANGTANTV, y su blog, allí empezaron a publicar algunas de las canciones como: Rap Monster de RM y All I Do Is Win, School Of Tears y Graduation; para luego ir poco a poco creando otras cuentas en redes sociales que les permitieron estar más cerca de sus seguidores.

Más adelante, promocionaron su álbum 2 Cool 4 Skool, en donde se incluían temas como No More Dream y We Are Bulletproof Pt.2. para ese entonces la canción del momento era N.O. A finales de año llegaría su primer premio como «Mejor artista nuevo del año» en la quinta edición de los Melon Music Awards y desde entonces comenzaron a ganar otra cantidad de premios como los Golden Disk Awards, Seoul Music Awards y Gaon Chart K-Pop Awards.

Brindaron un concierto llamado 7 See Concert en Tailandia. Participaron en el First Japan Showcase en Tokio, acudieron 6500 personas. El 12 de febrero de 2014 salió al mercado, Skool Luv Affair, que finalizaría la trilogía sobre la escuela del grupo, en donde su canción No More Dream, ocupó el puesto número 4 en Billboard Japón Top Single Sales y del que se vendieron más de 32000 unidades en la primera semana.

A finales de junio de 2014 emprendieron un viaje a Estados Unidos para grabar su nuevo álbum de estudio, que aprovechando su estadía participaron en el reality, American Hustle Life, que comenzó a emitirse en julio en la cadena Mnet., impulsando aún más su carrera y permitiéndole dar algunos conciertos en países como Alemania, Suecia, Brasil y Chile.

Otras participaciones y premios de BTS

Participaron en el programa especial de Music Bank realizado en la Ciudad de México, luego en noviembre fueron nominados a los MTV Europe Music Awards como Mejor Artista Coreano.

Poco después, lograron lanzar su primer álbum completo en japonés, Wake Up, pero también ganaron el premio World Rookie Award en los Gaon Chart K-Pop Awards y dos premios en los Japan Gold Disc Awards.

Pero eso no fue todo, pues para compartir su trabajo musical realizaron su gira First Japanese Tour Wake Up: Open Your Eyes. Tuvo lugar en Tokio, Osaka, Nagoya y Fukuoka; además comenzó la segunda parte de la gira BTS Live Episode II y durante el verano también realizaron una gira de fan meetings por Japón a la que asistieron 18 000 fans.

En octubre ganaron el premio a Mejor artista de Corea del Sur en los MTV Europe Music Awards. Posteriormente, el grupo promocionó el sencillo Fire, el vídeo musical de la canción consiguió diez millones de visitas en YouTube en 75 horas.

Por otro lado, Gaon Chart declaró que el disco había alcanzado una gran cantidad en ventas, de este modo, el grupo se convirtió en el primer artista surcoreano en entrar con tres álbumes en el Billboard 200.

Gracias al álbum Wings fue el primer álbum surcoreano en entrar en el UK Album Chart, luego recibieron un reconocimiento por parte del gobierno de su país por su labor como difusores de la cultura coreana en el mundo, a inicios de 2017, BTS llevo a cabo su tour Live Trilogy Episode III: The Wings Tour.

Han sido el primer grupo de K-pop en presentarse en los American Music Awards, lo que aumentó su popularidad a nivel internacional, por lo que a mitad del año 2017, lanzaron su segundo álbum recopilatorio Love Yourself: Answer; así que, publicaron el vídeo musical de su nuevo sencillo IDOL, y una versión con la participación de Nicki Minaj.

BTS el primero grupo k pop en los American Music Awards

Al año siguiente comenzaron su gira mundial de 2018, llamada BTS World Tour: Love Yourself.

Eventos con causa de BTS

BTS ha participado en varios eventos caritativos, por ejemplo estuvieron en Naver en la campaña de colaboración de una organización de caridad que promueve la donación de órganos, el registro de donación de células madre, el apoyo con los gastos médicos de los pacientes y los bancos de sangre.

También ayudaron a varias familias víctimas del desastre de Ferry Sewol de 2014. En suma, BTS lanzó oficialmente su campaña Love Myself en asocio con UNICEF, para proteger y apoyar a niños y adolescentes víctimas de violencia doméstica y escolar, así como de crímenes sexuales alrededor del mundo.

Con otras celebridades, realizaron un vídeo Dream Still Lives, como tributo de Stevie Wonder a Martin Luther King Jr. Dieron un corto discurso en Generación sin límites, con el propósito de promover la educación de calidad y entrenamiento para personas jóvenes.

BTS campaña Love Myself con UNICEF

El A.R.M.Y de BTS

ARMY por sus siglas en inglés significa: Adorable Representative M.C for Youth.

El término "M.C" para los raperos significa "maestro de ceremonia”, es un término especial para los raperos de un alto nivel, a través de ello, quieren decir que somos especiales para ellos porque somos sus M.C. Al mismo tiempo, A.R.M.Y que significa "ejército" en inglés, ya que según los integrantes, sus fans son el ejército que fielmente, y sin descanso, luchan por ellos.

El logo de BTS ha servido como inspiración para la creación del logo del ARMY, con una variación sutil, cualquier personas que conozca el emblema de BTS podrá detectar o asociarlos enseguida.

Logotipo del ARMY de BTS

Los logros de BTS

Actualmente BTS es galardonado con gran cantidad de premios musicales, de tal forma que su música ha llegado a impactar a nivel global, desde sus inicios en el 2013 su carrera no ha parado de crecer, su presencia en su país natal Corea del Sur no ha pasado desapercibida pues gracias a su éxito el turismo nacional ha crecido de manera exponencial.

Sobre esto, la popular boyband de los Bangtan Boys se ha hecho presente en varios eventos a nivel mundial, por lo que son actualmente reconocidos como los “Embajadores oficiales de Seúl” por tercer año consecutivo, siendo declarados por “The Seoul Tourism Foundation”, de tal forma que cada integrante de BTS representa una categoría del turismo nacional.

BTS como embajadores oficiales de Seúl

El 13 de septiembre del 2019 fue el día del nombramiento oficial de BTS, este fue anunciado en las distintas plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube, donde te presentaron a detalle todo lo que implica esta campaña turística, la cual lleva por slogan "Live Seoul Like I Do", el cual tiene como objetivo presentar todas las experiencias tanto naturales y culturales que se encuentran en la capital de Corea del Sur.

BTS rápidamente se convirtió en el mejor amigo de Seúl, de tal forma que los integrantes del grupo de K-Pop son la portavoz oficial de cada una de las 7 maravillas que su país tiene para mostrar al mundo, “Live Seoul Like I Do” presentó a Jimin, Jin, V, RM, J-Hope, Suga y Jungkook para estas siete áreas a resaltar en el turismo nacional de Corea del Sur.

BTS se ha consagrado como el grupo de K-Pop más famoso en la actualidad, tal es su popularidad que Mattel ha creado sus muñecos, los cuales han enamorado al ARMY.