BTS hizo videollamadas con una TREMENDA sorpresa para el ARMY

Los chicos d BTS no acaban de sorprender al ARMY, pues cada uno de los integrantes sostuvo en esta ocasión lindas videollamadas con una tremenda sorpresa que los ha emocionado demasiado.

Resulta que los chicos aparecieron cantando de Life Goes On, la exitosa melodía llenó de alegría y buena energía a los internautas con mensajes emocionales demostrando su apoyo a la mejor banda de K-pop.

Tal parece que en esta ocasión los integrantes de BTS promocionaron el estreno del material discográco 'BE Essential Edition', una nueva versión de 'BE' que contendrá las mismas canciones que el álbum anterior y muchos benecios para los fanáticos.

Hay que recordar que los artistas de Big Hit Entertainment publicaron contenido especial para ARMY, videos, fotografías, notas de voz, dibujos y otras actividades que emocionaron al fandom mundial.

Las videollamadas de BTS

Los integrantes de Bangtan Sonyeondan sostuvieron su teléfono y grabaron un clip con la temática de videollamada, los seguidores pudieron apreciar más a detalle las facciones de las estrellas y vivieron una experiencia única al tener así de cerca a su vidas.

Por si fuera poco, los chicos de BTS transmitiron palabras de consuelo y amor a los espectadores, las celebridades mostraron un poco de su alrededor, por ejemplo, J-Hope grabó la videollamada en su habitación, el resto optó por otros espacios.

En las videollamadas de 'Life Goes On', los raperos y cantantes mostraron a la lente de la cámara postales con frases en ellas, los mensajes decían:

RM: ARMY, ¿Te has sentido bien? Pensemos el uno en el otro observando el cielo de vez en cuando; Jin: Por favor, trata de mirar al mundo desde una perspectiva diferente; Suga: Me gustaría que todos se mantuvieran saludables. ¡Nos vemos pronto!; J-Hope: ARMY, por favor no se enfermen estén sanos por siempre. Mantengámonos juntos.

Mientras que Jungkook: Cualquiera puede dañar tu corazón, si eso llega a suceder espero ser yo la persona que te dé consuelo y fortaleza; Taehyung: ARMY muchas gracias, gracias a ti me he convertido en una persona feliz; y Jimin: Aunque la espera es larga, creo que el día en que nos veremos llegará en algún momento, mantente saludable hasta entonces.

Cabe destacar que los chicos de BTS publicaron un mini tutorial de los pasos de baile para un canción dedicada a los fans, te invitamos a que visites: Jin y J-Hope te enseñan la coreografía ocial de 'Life Goes On.

