BTS hace un lado a Taylor Swift  en una lista de los Billboard

BTS es el fenómeno musical del k-pop que sigue acumulando éxitos, gracia al apoyo del ARMY que en todo momento está haciendo viral cada detalle de los llamados idols surcoreanos.

Ahora resulta que el grupo de k-pop se convirtió en el artista con más semanas en el # 1 en la lista de Ventas de canciones digitales de Billboard y es que de acuerdo a la revista de música, el sencillo "My Universe", colaboración entre Bangtan y Coldplay, se colocó en el primer puesto del chart de ventas digitales.

Es por eso que el grupo surcoreano BTS logra imponerse por 45 semanas liderando el listado, estableciendo un nuevo récord para un solo artista, desplazando totalmente de la cima a la bella Taylor Swift.

BTS, el primero en ventas digitales

Hay que recordar que el récord lo había impuesto la bella Taylor Swift, quien acumuló 44 semanas en el número 1 de las Ventas de canciones digitales, pero gracias a sus seguidores ha logrado desbancar a la intérprete de éxitos como "Blank Space" y "Shake it off".

Tal parece que el tema My Universe ocupó el puesto número 12 en el Hot 100 de esta semana, una de las más populares de Estados Unidos, pues hay que recordar que la canción debutó en el número 1 en la lista la semana pasada,

Aunque ésta representa una gran caída, los artistas siguen ocupando los puestos más altos, por ejemplo, de acuerdo a Billboard, BTS también se encuentra en el número uno de en la lista de Hot Rock & Alternative Songs y en la lista de Hot Alternative Songs.

El éxito de My Universe

Por otro lado, My Universe es la sexta canción de BTS que debutó en el primer lugar del listado, después del éxito de "Dynamite", "Butter", "Permission to Dance", -lanzadas este año-, así como "Life Goes On" -que vio la luz el año pasado- y "Savage Love (Laxed - Siren Beat)", colaboración con Jason Derulo.

Cabe destacar que esta fue la segunda vez que Coldplay llegó al número uno, pues desde que lanzó "Viva La Vida” en 2008, la banda británica no había alcanzado esta posición, mientras que los chicos de BTS siguen rompiendo la escena musical del mundo.

