BTS hace historia en la música a nivel mundial

La popular boy band BTS marca historia siendo la primer agrupación en dominar cuatro categorías mundiales de la industria de la música (IFPI Global Charts), siendo en Global Artist los dueños absolutos de la posición número uno.

Esto encabezando la lista “Global Album All Formant” con “Map of the Soul: 7” y número 4 con “Be”, así como manteniendo su posición y sumando el número dos con sus respectivos “Map of the Soul: 7” y “Be (Deluxe Edition)” en el chart Global Album Sales.

Mientras que en la lista “Global Digital Single” se posicionan como el número 10 con “Dynamite”, siguiendo a Billie Eilish y DaBaby.

BTS arrasando en el mundo de la música

BTS y sus nominaciones

En esta ocasión, los surcoreanos se posicionaron con “Map of the Soul: 7” como el álbum más vendido en 2020 superando a The Weekend, hoy tras un año de su estreno sigue en la cima de las listas más codiciadas.

El mencionado disco contiene 20 temas, de los que destacan el sencillo “On” con 200 millones de reproducciones, por si fuera poco, la banda BTS recibe su primera nominación en los célebres premios Grammy en la categoría de Mejor Dúo Pop / Actuación musical.

Paro hay más, pues de obtener el galardón se convertirían en el primer grupo de K-pop en ganar uno de estos reconocimientos, de lo cual no dudaron en expresar sus sentimientos:

Estamos nerviosos y francamente, no esperamos tanto ganar porque no queremos decepcionarnos, pues Lady Gaga, Taylor, Bieber, todos grandes nombres están nominados. Es como una montaña rusa que va y viene.

