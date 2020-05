BTS hace historia al llegar al billón de reproducciones en Youtube por DNA

BTS hace historia ya que "DNA" se convierte en el primer vídeo musical de un grupo masculino de K-Pop en superar los mil millones de visitas, o billón de reproducciones en YouTube.

"Love Yourself: Her" de BTS se consolida como uno de los álbumes más exitosos del K-Pop

El 1 de junio aproximadamente a las 2:19 a.m (hora en Corea) el vídeo musical de BTS para "DNA" alcanzó la marca de las mil millones de reproducciones en YouTube, convirtiéndose en el primer vídeo musical de un grupo de chicos coreanos en lograr tal hazaña.

Los únicos otros vídeos musicales coreanos que han alcanzado el hito en YouTube hasta la fecha son "Gangnam Style" de PSY, "Gentleman" de PSY y "DDU-DU DDU-DU" de BLACKPINK.

BTS hace historia con DNA

"DNA" es una canción grabada por el grupo de chicos de Corea del Sur, BTS para su quinta obra extendida Love Yourself: Her y su tercer álbum recopilatorio en idioma coreano Love Yourself: Answer (2018).

Te puede interesar: BTS estrena el primer teaser del Festa 2020 ¡Qué emoción!

BTS lanzó originalmente "DNA" el 18 de septiembre de 2017 a las 6 p.m. KST, lo que significa que el video tardó poco más de dos años, ocho meses y 13 días en superar los mil millones de visitas.