BTS habla sobre sus vidas en el nuevo tráiler de la película "Break The Silence"

"Break the Silence: The Movie" es la cuarta película de BTS y contará con imágenes de la gira por el estadio así como una mirada detrás de escena de los miembros de BTS fuera del escenario. Un tema clave de la película es "Persona", que también fue el tema de su EP "Map of the Soul: Persona", parte de su lista de canciones de la gira.

"Break the Silence: The Movie" incluirá imágenes de la gira por el estadio "Love Yourself: Speak Yourself" de BTS. Según Big Hit, el grupo le dará al público un vistazo a las siete personas detrás de sus personajes en el escenario al abrirse sobre sus pensamientos y sentimientos personales en la película.

El nuevo tráiler comienza con imágenes de los explosivos conciertos de BTS, que luego se contrasta con los miembros con ropa informal y presentándose por sus nombres reales. La película destacarán las diferencias entre los personajes de los miembros de BTS en el escenario y fuera del escenario. En el tráiler, los miembros hablan sobre sus identidades en su debut y en el escenario, así como sobre las dificultades de dejar ir a esos personajes.

Nueva fecha de estreno

Recientemente Big Hit Entertainment ha anunciado que la fecha de estreno de la nueva película documental de BTS "Break the Silence: The Movie" en Corea del Sur se ha pospuesto debido al último brote de casos de COVID-19.

La agencia escribe: "Se proporcionará un anuncio más detallado sobre la fecha de apertura antes de finales de septiembre, una vez que se haya estabilizado la situación actual".

Continúan: "Para los estrenos en el extranjero, la película se estrenará de acuerdo con los horarios previamente anunciados, sujeto a las circunstancias específicas del país o región".

¡Mira el nuevo tráiler de la película a continuación!