BTS habla sobre hacer música durante COVID-19 en entrevista con Museo del Grammy

BTS participó en una entrevista y una presentación musical para el nuevo servicio de streaming, Collection: Live del Museo Grammy.

En la entrevista con Scott Goldman, BTS habló sobre como fue hacer música durante el COVID-19, que incluía su próximo álbum, su reciente sencillo en inglés "Dynamite" y el mixtape de Suga, "D-2" bajo el nombre, Agust D.

Los miembros también hablaron sobre su nuevo sencillo en las listas de éxitos, "Dynamite", la coreografía y la dinámica de su grupo durante los últimos siete años.

BTS sobre retos de la música en cuarentena

Sobre la vida en cuarentena, RM dijo: “En febrero y marzo, también nos sentimos enojados, tristes y desesperados. Con el paso del tiempo, decidimos centrarnos en lo que podíamos hacer. Nos hemos centrado en nuestro nuevo álbum y en este sencillo. Hemos estado desarrollando pasatiempos personales como tocar la guitarra, pintar, dibujar, etcétera".

En respuesta a una pregunta sobre su mixtape, Suga dijo en la entrevista: “Tenía mucho tiempo libre, así que podía trabajar en un horario apretado para el mixtape. Pude compilar diez pistas completas y lanzarlas".

BTS se sincera en entrevista con el Museo del Grammy

Por su parte, Jimin, V y J-Hope enfatizaron que "Dynamite", que es el primer sencillo en inglés de BTS, estaba destinado a levantar el ánimo de las personas durante este período difícil.

Jimin dijo: “Cuando nos encontramos con la canción mientras trabajábamos en el álbum, tenía una letra significativa y el sentimiento general de la canción era más adecuado tal como estaba [en inglés]. Decidimos asumir el desafío de darle vida".

J-Hope agregó: “Todos están pasando por un momento difícil en este momento. Como cantar y bailar fue lo mejor que pudimos hacer durante este tiempo, 'Dynamite' fue la mejor manera de transmitir nuestra alegría de actuar". V dijo: el sencillo en ingles fue una reacción a la actual situación de pandemia.

"Queríamos dar energía a la gente cantando y bailando, que es lo que mejor hacemos".

Suga dijo: “'Dynamite' tiene un estilo retro y disco, así que probamos muchas cosas diferentes para mezclar. No crecimos escuchando música disco, así que pensamos mucho en cómo dar vida a esa era. Como regla, trabajamos con muchos ingenieros diferentes en el proceso de mezcla, y es un proceso constante de revisión, por lo que terminamos probando muchos estilos musicales diferentes ". J-Hope también compartió que el punto clave de la coreografía es que es fácil para la gente bailar.

Idols de BTS hablan de su compañerismo

Sobre la dinámica de su grupo, Jin dijo: “Somos cercanos y hablamos a menudo. Sabemos que nos entendemos y reconocemos que somos parte de 'BTS', por lo que podemos ser objetivos y compartir opiniones para obtener buenos resultados".

RM agregó: “Cada uno de nosotros es realmente diferente y nos tomó tiempo entendernos. Los siete estamos en el mismo barco pero mirando en diferentes direcciones. Los siete tenemos cada uno nuestro propio color único. Somos como el bibimbap [arroz mixto coreano con una variedad de verduras y carne], que tiene muchos ingredientes diferentes pero que se combinan para hacer una comida excelente, como una hamburguesa".

Jungkook dijo: “15 años era una edad tan temprana para comenzar una carrera. Naturalmente, desarrollé un amor por la música mientras trabajaba con los miembros. Como persona, creo que me influyó positivamente trabajar con personas tan maravillosas. Por eso estoy agradecido con los demás miembros".

Cuando se les preguntó por qué habían peleado en el pasado, los miembros intervinieron con ejemplos como las tareas del hogar, la comida y compartir ropa.

Detrás de la música de BTS

Sobre la discusión de problemas sociales en su música, Suga dijo: “No comencé con la intención de ser vulnerable a través de la música. Pero me preguntaba por qué nadie más parecía estar hablando de estas cosas. No quería que la música que hice fuera violenta o que no tuviera un mensaje. Si una canción que hace una persona no contiene su historia, ¿sobre qué escribiría esa persona? ¿Por qué la gente no habla de esto? ¿Y quién hablaría de eso [si yo no lo hiciera]?".

Cuando se le preguntó sobre la donación de BTS y ARMY a Black Lives Matter a principios de este año, RM dijo: "Creo que nuestro mensaje de Twitter habla por sí mismo. Estoy agradecido de que los aficionados estén juntos con nosotros".

BTS entre los primeros entrevistados en nueva plataforma de streaming del Museo del Grammy

Al final de la entrevista, los miembros de BTS dieron una presentación de "Dynamite".

Después de su lanzamiento el 21 de agosto, "Dynamite" se convirtió en el primer sencillo de un grupo completamente coreano en encabezar el Billboard Hot 100. Continuó haciéndolo nuevamente por segunda semana y ha ocupado el puesto número 2 durante dos semanas consecutivas.

BTS fue nominado recientemente para dos premios Billboard Music y está programado para hacerse cargo de "The Tonight Show" para una serie de actuaciones y segmentos.

