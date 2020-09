BTS gana su primer No. 1 en Billboard durante el cumpleaños de Jungkook

BTS consiguió su primer sencillo número 1 en el Billboard Hot 100, puesto que alcanzaron en una fecha de por si especial: El cumpleaños 23 del Golden Maknae, Jungkook.

Los Bangtan Boys encabezan la lista Billboard de esta semana con su primer sencillo en inglés, "Dynamite", después de alcanzar el puesto número 4 en marzo con "On".

Dicho logro, los convirtió en el primer acto surcoreano en ganar el premio al mejor vídeo pop en los VMA.

BTS celebra cumpleaños de Jungkook haciendo historia

Jin, Jimin, J-Hope, V, Suga, RM y Jungkook son el primer grupo surcoreano en encabezar el Hot 100, lo que se suma a sus muchos logros este año.

Para endulzar aún más el éxito, este 1 de septiembre, el ARMY en Seúl y todo el mundo celebra el cumpleaños de Jungkook, el miembro más joven de BTS, lo que lo convierte en el Golden Maknae.

El ARMY de BTS simplemente se están volviendo locos celebrando muy rápido, pues lograron que "Dynamite" supere a "WAP" de Megan Thee Stallion y Cardi B, ahora en el n. ° 2 después de dos semanas y "Laugh Now Cry Later" de Drake, con Lil Durk, ahora en el n. ° 3.

"Rockstar" de DaBaby con Roddy Rich Falls volviendo al No. 4, y "Blinding Lights" por el Weeknd completa los cinco primeros.

Entre sus 33,9 millones de transmisiones en EE. UU. Y 300.000 unidades vendidas, "Dynamite" tiene el mayor debut desde "Look What You Made Me Do" de Taylor Swift en 2017.

ARMY en Seúl crea Festival para celebrar el cumpleaños de Jungkook

Además, con el vídeo musical de "Dynamite", que actualmente tiene más de 260,000,000 de reproducciones, el vídeo oficial del “lado B”, un remix acústico, un remix de EDM y una versión instrumental, los chicos básicamente sacaron un “Old Town Road” en aproximadamente una semana.

¿Qué te parece el logro de BTS?, ¿Ya te uniste a las celebraciones por Jungkook?