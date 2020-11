BTS gana el QUINTO álbum número uno en la lista Billboard 200 con 'Be'

BTS aterriza su quinto álbum No.1 en la lista Billboard 200, ya que Be encabeza la lista.

El conjunto, que fue lanzado a través de Big Hit Entertainment el 20 de noviembre, llega con 242,000 unidades de álbumes equivalentes obtenidas en los EE. UU. en la semana que termina el 26 de noviembre.

Según Nielsen Music/MRC Data, Be es el segundo líder en las listas de éxitos de 2020 para el grupo pop, después de Map of the Soul: 7, que debutó en el número 1 en la lista con fecha del 7 de marzo.

BTS rompe récord en las listas de música más importantes del mundo

BTS triunfa en los Billboard 200

La lista Billboard 200 clasifica los álbumes más populares de la semana en los EE. UU., Según el consumo multimétrico medido en unidades de álbumes equivalentes. Las unidades comprenden ventas de álbumes, álbumes equivalentes a pistas (TEA) y álbumes equivalentes en streaming (SEA).

Cada unidad equivale a la venta de un álbum, o 10 pistas individuales vendidas de un álbum, o 3750 con publicidad o 1250 transmisiones de audio y video oficiales de pago / suscripción a pedido generadas por canciones de un álbum.

La nueva lista con fecha del 5 de diciembre (donde Be debuta en el n.°1) se publicará en su totalidad en el sitio web de Billboard el 1 de diciembre.

BTS lanza “Be”

El álbum Be es un lanzamiento principalmente en coreano, pero incluye la primera canción del grupo en inglés, "Dynamite".

La canción marcó el primer número 1 del acto en la lista Billboard Hot 100 con fecha del 5 de septiembre.

También recientemente le valió al grupo su primera nominación al premio Grammy, por mejor interpretación de dúo / grupo pop. Be es el undécimo álbum en su mayoría que no está en inglés en alcanzar el No. 1.

De los 11 líderes que fueron grabados principalmente en un idioma que no sea el inglés, cinco han sido por BTS.

La primera semana del álbum es la más grande para un álbum de un grupo, tanto en términos de unidades de álbumes equivalentes como de ventas de álbumes, ya que el último álbum número 1 de BTS, Map of the Soul: 7, obtuvo 422,000 unidades en su primera semana de los cuales 347,000 fueron en ventas de álbumes (tabla fechada el 7 de marzo).

Sin embargo, a diferencia de muchos otros álbumes de gran venta que se benefician de una variedad de formatos disponibles y ediciones exclusivas o limitadas, Be solo estaba disponible en dos formatos.

Se publicó como un álbum digital estándar que costó alrededor de $9 dólares y una costosa edición en CD que se vendió al por menor por alrededor de $50 dólares. (Big Hit ha calificado la edición en CD de un paquete "de lujo", aunque no hay un CD estándar tradicional disponible).

Incluso el último número 1 de BTS, Map of the Soul: 7, se publicó en cinco ediciones: un álbum digital estándar y cuatro paquetes de CD coleccionables (cada uno se vende por alrededor de $ 25).

El lanzamiento de Be recuerda la llegada de Tool's Fear Inoculum, que debutó en el número 1 en el Billboard 200 con fecha del 14 de septiembre de 2019, con 270,000 unidades de álbumes equivalentes, de las cuales 240,000 fueron ventas de álbumes. Inicialmente, el álbum solo se vendió en dos formatos: una descarga digital y un CD de edición limitada que costaba entre $45 y $50 dólares, y venía con una pantalla HD de 4 pulgadas, secuencias de video, un altavoz y un folleto de 36 páginas.

Si bien el CD de BTS Be deluxe de $50 no tiene ninguna tecnología en su paquete, sí contiene artículos de papel como un fotolibro, tarjetas fotográficas, postales y un póster.

BTS es el primer grupo en conseguir dos álbumes número 1 en 2020, y el segundo acto en general, después del rapero YoungBoy Never Broke Again (con 38 Baby 2 y Top) y en La Verdad Noticias hemos dado a conocer cada detalle de la vida de las estrellas del K-Pop.

TE PUEDE INTERESAR:BTS: ¿Cuál es su MAYOR motivación Así lo revelaron al ARMY

En total, BTS ha liderado el Billboard 200 cinco veces. Antes de Be and Map of the Soul: 7, estaba Map of the Soul: Persona (27 de abril de 2019), Love Yourself: Answer (8 de septiembre de 2018) y Love Yourself: Tear (2 de junio de 2018).

¿Cuándo llegará la vacuna contra el COVID-19 a México? Síguenos en Google News y mantente informado.