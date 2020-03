BTS estrena el videoclip de Black Swan ¡Un éxito en Youtube!

BTS estrenó el videoclip de Black Swan en Youtube, un concepto de lo más parecido a una obra de teatro, donde J-Hope, RM, Jin, Jimin, Suga, Jungkook y Taehyung forman parte de una dosis de arte conceptual del K-Pop, al igual de ser parte de las 20 canciones del nuevo álbum de estudio Map of the Soul: 7.

Con el video “ON' Kinetic Manifesto Film : Come Prima”, ya superaron las 100 millones de reproducciones en Youtube, récord que consiguió BTS gracias a su fandom mejor conocido como ARMY y que también tienen la meta de llevarlos a un nuevo logro con el videoclip oficial de ON y ahora el de Black Swan.

Tras su gira promocional en los Estados Unidos, BTS se mantiene activo en las redes sociales debido a la los eventos culturales que estaban programados en su país natal Corea del Sur, mucho antes de la alerta roja por la amenaza del Coronavirus y sin más actividades en su calendario, solo queda apoyar a los idols del K-Pop en sus visualizaciones de Youtube.

Mira el video musical de Black Swan

BTS logró un récord de más de 4 millones de compras anticipadas de su álbum Map of the Soul: 7, superando a su anterior álbum Map of the Soul: Persona del 2019, con el que el sencillo “Boy With Luv”, se convirtió en uno de los más escuchados a nivel mundial y también su versión con la cantante Halsey.

Varias de las teorías que tiene el ARMY con el nuevo videoclip de Black Swan, es que BTS sigue representando su crecimiento en el mundo del K-Pop a través de su música y este tema en particular presentó un lado más artístico, pues el tema principal de Map of the Soul: 7 “ON” lleva otro estilo y sin duda uno que tiene al fandom enamorado.