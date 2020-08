BTS estrena dos nuevas versiones de Dynamite ¡El éxito continúa!/Foto: KBopped

La banda superestrella de K-pop, BTS ha lanzado dos versiones remix del exitoso sencillo actual "Dynamite". La melodía disco-pop, la primera canción del grupo íntegramente en inglés, ya ha batido récords.

Label, Big Hit Entertainment anunció este lunes que BTS ha presentado una pista acústica adicional y una versión EDM.

"Si bien la pista acústica mínima pone en primer plano las voces de los miembros, el EDM es una reorganización de la canción original que maximiza las vibraciones optimistas y divertidas", dijo BHE en un comunicado.

BTS no iba a estrenar Dynamite

El lanzamiento de "Dynamite" no era originalmente parte de los planes de BTS. Se produjo apenas seis meses después del lanzamiento del cuarto álbum de estudio del grupo, "Map of the Soul: 7", que se lanzó el 21 de febrero.

Pero los miembros de la banda cambiaron de enfoque después de escuchar la versión final y decidieron que podría ser un tónico para tiempos convulsos con los de ahora.

Los BangTan Boys no sabía el éxito que tendría su nuevo single, el cual es el primero que ha sido completamente en inglés, por lo que ha conseguido que muchas más personas lo escuchen y les guste/Foto: USA Today

“Tan pronto como la escuchamos, pensamos que era muy divertida y emocionante, una canción divertida y alegre que no era tan seria. Simplemente nos hizo sentir bien cuando lo escuchamos”, explicó RM durante una reciente conferencia de prensa en línea. "Realmente queríamos compartir esta energía con los fanáticos lo antes posible".

Impulsado por el enorme poder de los fanáticos, conocido como BTS ARMY, "Dynamite" tomó el puesto número uno en el "Global Top 50" de Spotify, la primera vez que lo logra un acto coreano.

La canción también logró 101.1 millones de reproducciones de video en sus primeras 24 horas en YouTube, y el video fue dirigido por Yong Seok Choi de la productora Lumpens.

"BTS no tiene intención de detenerse y busca difundir aún más la energía positiva en todo el mundo con las nuevas versiones del remix", dijo la banda en un mensaje.

La cuarta película teatral del grupo, "Break the Silence: The Movie", está programada para llegar a más de 70 países a partir del 10 de septiembre, con un lanzamiento en más de 40 regiones adicionales el 24 de septiembre. ¿Estás esperando los lanzamientos de los nuevos proyectos de BTS?, ¿Crees que el grupo surcoreano rompa más récords con sus nuevas versiones?