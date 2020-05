BTS estrena “Stay Gold”, tema en JAPONÉS para “Spiral Labyrinth”

BTS estrenó su primer tema en japonés, “Stay Gold”, creado especialmente para el soundtrack de la serie de “Spiral Labyrinth”, y que ha emocionado al ARMY especialmente en Japón donde será estrenada la serie.

Del Instagram de BTS

Además de formar parte del soundtrack oficial de “Spiral Labyrinth”, el nuevo tema de BTS, “Stay Gold” estará incluido en su nuevo álbum, Map Of The Soul: 7 The Journey.

El primer avance del vídeo oficial de “Stay Gold” ya está disponible en las redes sociales de BTS y su canal oficial de YouTube, así como los teasers de la canción completa que fueron lanzados hace unas semanas.

El nuevo álbum de BTS, Map Of The Soul: 7 The Journey, será lanzado el próximo 15 de julio con un total de 13 canciones completamente nuevas, incluido el tema, “Stay Gold” de la serie “Spiral Labyrinth”.

BTS se une a su primera serie japonesa

Con “Stay Gold”, BTS lanza su primer OST (Banda Sonora Oficial en español) realizado totalmente en japonés para la serie de drama, “Spiral Labyrinth”, basada en el manga del mismo nombre.

Spiral Labyrinth: DNA Forensic Investigation

“Spiral Labyrinth: DNA Forensic Investigation”, es la adaptación live action del manga creado por Midori Natsu, cuyo estreno programado para el 24 de abril de este año tuvo que ser pospuesto por la crisis del COVID-19.

La serie de drama y policíaca japonesa, “Spiral Labyrinth: DNA Forensic Investigation”, narra la historia de Jin Jinbo, un especialista en el análisis de ADN quien se une al Detective Genji Andō para investigar una serie de asesinatos cuyo responsable podría ser el mismo que mató a su esposa.

Debido a que el estreno oficial de “Spiral Labyrinth” fue pospuesto indefinidamente, el ARMY supuso que el tema creado por BTS ya no sería estrenado pero los idols han decidido que sí lanzarán “Stay Gold” en fechas próximas.