BTS: estos son los 6 libros que Suga a ¡devorado!

suga BTS libros espectáculos

Suga,integrante de los BTS, no solo le gusta cantar sino también leer; los libros que han llegado a su vida, al parecer, son de diferente género y son realmente interesantes.

A decir verdad, mucha gente no cree que en medio de su ocupada carrera todavía tenga tiempo para las letras. Pero, ¡vamos, mira qué libros ha devorado Suga a continuación!

1. El alquimista de Paulo Coelho

El libro El alquimista se ha publicado en muchos idiomas y es conocido en casi todo el mundo. Suga BTS también recomienda encarecidamente que se lea y se absorba este libro. Este libro cuenta la historia del viaje de Santiago desde donde vivió, España hasta el desierto egipcio para descubrir los tesoros escondidos en las pirámides.

Este es uno de los libros que el cantante ha terminado

Este viaje se convierte en un proceso espiritual para Santiago al comprender el verdadero tesoro de cambiar el poder de los sueños y la importancia de escuchar la voz interior.

2. Almendras de Sohn Won-Pyung

Reportando desde el programa BTS In the Soop, Suga ahora está leyendo Almonds escrito por Sohn Won-Pyung. Este libro trata sobre Yunjae que tiene la condición de Alexitimia en la que no siente miedo ni ira.

Este es uno de los libros más recientes que Suga ha leído

3. Acerca de ella (About her) por Banana Yoshimoto

About Her o Acerca de ella está escrito por un famoso escritor japonés llamado Banana Yoshimoto. Este libro, que se publicó en 2008, cuenta la historia de los primos biológicos, Yumiko y Shoichi, que se separaron de adultos y fueron perseguidos por el pasado de la madre de sus gemelos.

Esta historia está entre los gustos del cantante de BTS

4. Cocina de Banana Yoshimoto

Banana Yoshimoto es uno de los escritores favoritos de Suga BTS. Muchos de estos libros del autor fueron traducidos al inglés y son conocidos en todo el mundo. Este libro Cocina habla sobre las madres, el amor, la tragedia y el poder de la cocina casera a dos mujeres jóvenes de espíritu libre en Japón.

Este, al parecer, es uno de los libros favoritos de Suga

5. Lección de vida de Elisabeth Kubler Ross

Este libro de Elisabeth Kubler Ross, titulado Lecciones de vida, habla de cómo los humanos lidian con la muerte. Lecciones para vivir la vida y conocer más sobre la relación de una cosa con otra en la vida.

El cantante, al parecer, fue impactado por esta historia sobre los humanos y la muerte

6. Slam Dunk de Takehiko Inoue

Cómic manga japonés, Slam Dunk es también uno de los libros favoritos de Suga BTS. Este libro de Takehiko Inoue trata sobre el baloncesto, cuyo personaje principal es Hanamichi Sakuragi.

Este es un libro manga que a atrapado a Suga

Te puede interesar: BTS: Suga comparte con ARMY su secreto para relajarse

Entonces, de los seis libros favoritos de Suga BTS anteriores, ¿qué libro quieres leer primero?