BTS estará en el “Carpool Karaoke” con James Corden este febrero ¡Atención ARMY!

BTS estrena su nuevo álbum musical el 21 de febrero del 2020, siendo llamado “Map of the Soul: 7” todo el ARMY está emocionado de finalmente tener las canciones completas de sus grupo de K-Pop favorito y al parecer las sorpresas no paran, ya que James Corden reveló que ha grabado un “Carpool Karaoke” con los idols.

BTS en el “Carpool Karaoke”

Lo anterior fue confirmado por el mismo James Corden, quien aparece junto a BTS en la famosa camioneta de Karaoke, imagen que se encuentra publicada en la cuenta de Instagram de “The Late Late Show” donde los chicos presentaron en un programa por primera vez su interpretación de “Black Swan” e incluso jugaron varias dinámicas en el programa.

De tal forma, que el programa pre grabado de BTS en el “Carpool Karaoke” con James Corden será emitido el 25 de febrero del 2020, sumándose a más aventuras del grupo de K-Pop en su travesía para promocionar “Map of the Soul: 7”.

BTS durante su visita a los Estados Unidos, siendo uno de los países donde más han estado en el mes de enero desde el “Times Square Ball Drop”, nuevamente emociona al ARMY por haber dejado un regalo preparado para el fandom, pues no solo cantaron canciones de su nuevo álbum, sino que también estarán interpretando un karaoke con James Corden de todo tipo de sencillos.

El ARMY está emocionado por saber más detalles del repertorio de BTS en el “Carpool Karaoke” y no habrá que esperar mucho tiempo, pues la llegada de “Map of the Soul: 7” es sin duda el comienzo de las sorpresas que Big Hit Entertainment ha preparado para uno de sus grupos de K-Pop más exitosos del momento.

