BTS está a punto de CONQUISTAR al mundo con su nuevo álbum 'BE'

BTS está a punto de conquistar el mundo una vez más, ya que su nuevo álbum BE se dirige a debuts impresionantes en las listas de casi todos los países.

El septeto de Corea del Sur es uno de los actos musicales más populares del planeta en este momento, y cada vez que lanzan nueva música, los fanáticos la toman y la impulsan hacia la cima de las cuentas en casi todas partes, pero ¿pueden reclamar una lista relativamente rara? duplicar en el Reino Unido cuando la clasificación se actualice en unos días?

Según la Official Charts Company, BTS se encamina a un gran comienzo con BE, pero en la actualidad, no parece que vaya a ocupar el puesto número uno.

El último set de la banda en coreano parece listo para un segundo lanzamiento, solo detrás de Alfie Boe y Michael Ball's Together At Christmas, la cuarta colección de los dos cantantes.

El proyecto festivo ya está muy por delante en lo que respecta a las ventas, y aunque BTS está liderando la carga en otros reinos, puede que no sea suficiente para que ganen su tercer líder.

En la lista de canciones, BTS también está intentando debutar una nueva pista en el No. 1, solo que en este caso, será su primer campeón, si son capaces de superar a su competencia.

BTS lanzó su nuevo álbum a nivel mundial

Éxito de BTS con Be

El sencillo de BE, "Life Goes On" tiene una muy buena oportunidad de abrirse en primer lugar, aunque la compañía de listas oficiales afirmó hace varios días que todavía estaba perdiendo, pero no por mucho.

La organización informó a La Verdad Noticias, que "Posicions” de Ariana Grande parecía estar en camino a otro giro en la cima de la cuenta, pero muchas cosas pueden cambiar en ese lapso de tiempo.

Si "Life Goes On" debuta en el n. ° 1, marcará el primer gobernante de BTS en el Reino Unido y solo el segundo en las listas de éxitos de un músico surcoreano (siguiendo el "Gangnam Style" de Psy, que dominó en 2012).

Incluso si lo último de BTS no llega a la posición máxima, es probable que comience su tiempo en la lista en el número 2 o 3, lo que será un gran logro para el acto, ya que solo han entrado en la lista. los 10 primeros una vez.

A principios de este año, su compañero de BE, "Dynamite", se estancó en el número 3, por lo que existe la posibilidad de que el nuevo lanzamiento se convierta en el lanzamiento de mayor auge hasta el momento.

The Official Charts Company dará a conocer sus listas de álbumes y canciones el próximo viernes (27 de noviembre), momento en el que BTS seguramente celebrará sus ubicaciones, pase lo que pase.

