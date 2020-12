BTS es nombrado Artista del Año de TIME para 2020

BTS es un grupo que no necesita presentación. Para millones de fanáticos, el grupo es un símbolo de cambio en la música, el fandom y el cambio social. En cuanto a otros, conocen a BTS por la música contagiosa del grupo y la embajada del K-pop. Y ahora, gracias a la revista TIME, el mundo ahora sabe que BTS es el Artista del Año.

La revista TIME anunció la noticia el día de hoy mientras se prepara para revelar su elección como Persona del Año. Las cosas comenzaron esta mañana cuando TIME confirmó que BTS estaba siendo honrado con el título en 2020, y siguió una entrevista en profundidad con el grupo para el deleite de los fanáticos.

BTS, los favoritos del 2020

TIME hizo un artículo sobre BTS explicando su decisión de seleccionar a los gigantes del K-pop como el ganador de este año. Con razón, la revista reconoció claramente que BTS no solo es el acto de K-pop más grande del mundo, sino que es simplemente el período de arco más grande.

BTS ha conquistado casi todas las escenas musicales, y en medio de la pandemia, TIME elogia a la banda por la forma auténtica en que se ha acercado a los fans en un tiempo tan aislado.

"Hay momentos en los que todavía me desconciertan todas las cosas inimaginables que están sucediendo", compartió Suga, uno de los raperos del grupo, con TIME. "Pero me pregunto, ¿quién va a hacer esto, si no nosotros?".

TIME pone el ojo en BTS

Este honor es importante, pero no es la primera vez que TIME le da a BTS el centro de atención. En 2019, el grupo fue incluido en la lista Time 100. Su historial con premios y nominaciones es largo, por lo que este nuevo honor se encuentra fácilmente en esa lista.

BTS es nombrado Artista del Año de TIME para 2020

A principios de este año, BTS estableció récords una vez más cuando el grupo ganó una nominación al premio Grammy por la canción "Dynamite", y los fanáticos están seguros de que este nivel de éxito es solo el comienzo para BTS.

Sigue leyendo La Verdad Noticias y entérate de la información más relevante de tus artistas favoritos.

Te recomendamos.- BTS: ¿Quiénes son ellos? Todo sobre la banda de K-Pop

¿Sabes cuándo podrás vacunarte contra el COVID-19? Síguenos en Google News y mantente informado.