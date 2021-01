BTS entre los 5 movimientos IMPORTANTES del Hot 100 de la semana

A medida que las canciones navideñas comienzan a caer del Hot 100 (o al menos a disminuir de estatura), muchos sencillos que llegaron a la lista antes de diciembre aumentan, ya que hay más espacio hacia la parte superior de la cuenta en este marco.

Al mismo tiempo, una serie de nuevos lanzamientos hacen grandes salpicaduras en el ranking, incluida al menos media docena de uno de los raperos más populares del negocio en este momento.

A continuación, presentamos cinco de los movimientos más importantes en la lista de singles Hot 100 de esta semana.

El éxito del grupo de K-Pop logró iniciar el 2021 con el pie derecho

No. 5 - BTS - "Dynamite"

Desde hace varias semanas, "Dynamite" de BTS, el mayor éxito de la carrera de la banda hasta el momento, ha estado subiendo y bajando en el Hot 100 y te lo hemos hecho saber en La Verdad Noticias.

Recientemente volvió al top 10 gracias a un aumento en las ventas después del lanzamiento del septeto. un nuevo remix del corte con temática navideña. Luego, con la misma rapidez, abandonó por completo el top 40... y ahora está de regreso una vez más.

Este cuadro, la melodía disco-pop, se dispara desde el puesto 44 al 5, lo que es un salto increíble, especialmente para una canción que ya ha pasado tanto tiempo dentro del nivel más alto de la cuenta.

No. 11 - AJR - "¡Bang!"

El trío fraternal AJR avanza hacia otra nueva carrera en el Hot 100 con lo que ha resultado ser un éxito en aumento, "¡Bang!" El sencillo mejora significativamente su mejor desempeño anterior del No. 24, elevándose al No. 11, solo perdiéndose entre los 10 primeros por un solo peldaño.

La pista ha tenido un rendimiento notable en radio, plataformas de transmisión y se ha estado vendiendo bien durante meses, y podría convertirse en la primera victoria entre los 10 primeros de la banda en los próximos fotogramas.

No. 32 - Ed Sheeran - "Afterglow"

La semana pasada, el sencillo sorpresa de Ed Sheeran, "Afterglow", debutó en el Hot 100 en el puesto 59, y ahora, solo un turno después, la canción se ha convertido en otro éxito entre los 40 principales para el cantautor inglés.

Aún no está claro si "Afterglow", lanzado como un regalo de Navidad anticipado para sus fanáticos, está vinculado a algún proyecto o si se mantendrá solo como una empresa en solitario.

No. 38 - SZA - "Good Days"

Han pasado más de tres años desde que SZA lanzó su álbum debut Ctrl, y aunque no ha estado en silencio, los fanáticos han estado emocionados de que comience su próxima era.

Afortunadamente, la talentosa músico lanzó lo que parecía ser su primer sencillo de lo que podría ser su segunda larga duración no hace mucho, cuando "Hit Different" coun Ty Dolla $ ign llegó al número 29. Ahora, el nuevo corte "Good Days" también se abre dentro del top 40, comenzando su tiempo en el Hot 100 en el No. 38.

No. 53 - Lil Durk - "Still Trappin (con King Von)"

El proyecto sorpresa del rapero Lil Durk, The Voice, se vio ligeramente afectado por la decisión del músico de lanzarlo en la víspera de Navidad, que tuvo lugar un jueves de 2020. Ahora que ha pasado un fotograma de seguimiento completo, el set salta al número 3 en el Billboard 200 , mientras que seis canciones diferentes del título hacen olas en el Hot 100.

Además de su colaboración con Drake, "Laugh Now Cry Later" (que salta al número 7 y que no está presente en The Voice), Durk aparece en los números 53, 62, 71, 73, 86 y 93. Aparte de su dúo Drake, Durk trae a sus compañeros músicos 6lack, Young Thug y el difunto King Von junto con él.

