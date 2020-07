BTS encabeza lista de iTunes con canción de Jungkook "Your Eyes Tell"

El fenomenal septeto mundial BTS ha conseguido un récord increíble con su nueva canción japonesa "Your Eyes Tell".

Recientemente, BTS lanzó el cuarto álbum de estudio Map of the Soul: 7 The Journey. Además de presentar a los fanáticos su última canción principal "Stay Gold", los chicos también les regalaron "Your Eyes Tell", una canción que fue coescrita por Jungkook.

BTS domina iTunes

Inmediatamente después de su lanzamiento, "Your Eyes Tell" se elevó con éxito a la cima de las listas de iTunes en todo el mundo. Específicamente encabezó las listas de iTunes Top Songs en al menos 95 países, incluidos Japón, Indonesia, Francia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Reino Unido, Estados Unidos y más. Sorprendentemente, este es el número más alto actual para una pista japonesa.

Your Eyes Tell de BTS

Además, el septeto también logró una hazaña notable con su nueva canción. "Your Eyes Tell" también barrió las listas japonesas. Debutó en el puesto número 1 en la lista de ventas de singles digitales de Oricon. Además, la pista encabezó varias listas de música diarias japonesas como Line Music, mora y Recochoku.

Celebre los nuevos logros de BTS escuchando su canción conmovedora "Your Eyes Tell":

Tal vez te interese.-K-Pop: Todo lo que tienes que saber de BTS

¿Qué es BTS?

BTS es una banda de jóvenes surcoreanos que fue formada en Seúl en el año 2010. El grupo está formado por siete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. BTS debutó el 13 de junio del año 2013 con la empresa Big Hit Entertainment.