BTS, el exitoso grupo K-Pop iba atener un nombre DIFERENTE, ¿cuál era?

Diferentes grupos de K-Pop pasaron varias etapas para lograr llevar su éxito a la cima, como pasó con BTS.

Distintos boy groups y girl groups del K-pop pasan por distintos cambios antes de debutar en los escenarios del mundo, algunos modifican su alineación original, disminuyen o suman el número de integrantes y transforman su estilo.

Uno de los elementos más importantes de un grupo es el nombre, dentro del mundo del K-pop no es la excepción, las empresas de entretenimiento y creativos procuran encontrar un título que vaya a la perfección con la esencia y el concepto de sus artistas.

Según se mencionó a La Verdad Noticias, los grupos de las distintas generaciones del pop coreano iban a tener un nombre distinto, tal es el caso de: Girls' Generation, TVXQ, BIGBANG, EXO, MAMAMOO, SHINee, BTS y F(x). ¿Crees que su carrera en la música hubiera sido otra?

A continuación, te presentaremos algunas bandas originarias de Corea del Sur que iban a llamarse de una manera distinta y que optaron por cambiar su título. No olvides compartirnos en la zona de comentarios tu opinión.

BTS es de los grupos de K-Pop más famosos

Girls' Generation

El famoso grupo femenino de la agencia SM Entertainment tenía planeado llamarse: Girl Group o Super Girl, los creativos decidieron modificarlo y encontraron más impactante Girls' Generation.

EXO

Los chicos de EXO debutaron con un concepto interesante y con una historia fuera de este mundo, su nombre iba a ser Boys' Paradise, la empresa SM Entertainment quería representar la esencia de los artistas bajo este título.

BLACKPINK

La agrupación de YG Entertainment iba a llevar el título de Pink Punk y debutarán con varias integrantes, el proyecto musical cambió de estilo y de nombre, al final lo nombraron Black Pink.

Mamaoo

El CEO de Rainbow Bridge World tenía la idea de lanzar una banda femenina con un concepto retro inspirado en las grandes figuras de la música de Hollywood, la agencia tenía pensado debutar al grupo como Wah Wah Girls.

BTS

La compañía Big Hit Entertainment quería un nombre impactante y brillante para su primer grupo de chicos, algunas de las opciones que los creativos pusieron sobre la mesa eran: Young Nation o Big Kids.

F(x)

Uno de los nombres más originales dentro de la industria del K-pop es el de F(x), antes de llamarse así, la agencia de entretenimiento SM propuso varias opciones interesantes como: Meow, Flower y Bomb.

Bigbag

El popular grupo de chicos de YG Entertainment llamó la atención del público internacional con su estilo de Hip-Hop y rudo. Antes de ser llamados BIGBANG, la agencia tenía como alternativa el título de DIAMOND.

Gfriend

El grupo femenino de K-pop representado por la agencia Source Music poseía varias ideas, algunas eran: Hug Hug, World Peace y Guardian Angel. Todos tenían algo que ver con su estilo romántico y angelical.

TVXQ

Antes de ser llamados TVXQ, la agencia del grupo quería tener varias alternativas de títulos, algunos que destacaron fueron: Whale That Eats Legends, The Five Visceras, SM 5 y Eastern Invincibility.

La agrupación liderada por Onew tuvo uno de los debuts más icónicos del K-pop, pero antes de su gran presentación en los escenarios, los creativos de SM propusieron los nombres de: Luxury Boys, The Kiddies, Baby Team y SM 5.

TE PUEDE INTERESAR: BTS: ¿Cuál es su MAYOR motivación Así lo revelaron al ARMY

Si quieres saber más del mundo del K-pop como curiosidades y noticias de tus artistas favoritos no te vayas de Nación Rex sin antes visitar: Los artistas surcoreanos con las casas más lujosas. ¡OMG!

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.