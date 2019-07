BTS: el ARMY tacha de RACISTA a los premios MTV VMAs (FOTOS)

La boyband subcoreana BTS sorprendió al aparecer en la lista de los nominados a los Premios MTV a los Videos Musicales se publicaron recientemente destacando en 4 categorías.

Hay que destacar que Bangtan ha sido nominada por primera vez a los VMAs en su edición 2019, pero pesa a ese hecho, muchos de los integrantes del ARMY no estuvieron muy contentos con las nominaciones.

Resulta que los chicos de BTS se encuentran nominados en las categorías de “Lo Mejor del K-Pop”, “Mejor Colaboración”, “Mejor Coreografía” y “Mejor Dirección de Arte”.

Para los en los MTV VMAs la categoría de “Lo Mejor del K-Pop” fue creada este año debido al gran éxito que este género musical ha tenido recientemente a nivel mundial.

Es por eso que varios miembros del fandom comenzaron a expandir la teoría de que se había creado para disimular lo que ellos consideran un “escaso reconocimiento” al talento de BTS, incluso algunos han llegado a tacharlos de “racistas”.

LOGROS INTERNACIONALES DE BTS

Cabe destacar que ante la polémica el éxito de BTS es innegable, pues no es la primera vez que aparecen en unos premios internacionales, puesto que en 2017 y 2018, ganaron la categoría de Top Social Artist de los Billboard Music Awards, así como otros reconocimientos en ceremonias de MTV, iHeartRadio y American Music Awards.

Por otro lado, destacaron con su video “Boy With Luv” que superó las 400 millones de visualizaciones en YouTube.

CATEGORÍAS POR NOMINACIÓN

Mejor colaboración

• BTS ft. Halsey – “Boy With Luv”.

• Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – “Old town road (Remix)”.

• Lady Gaga & Bradley Cooper – “Shallow”.

• Shawn Mendes & Camila Cabello – “Señorita”.

• Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco – “ME!”.

• Ed Sheeran & Justin Bieber – “I don’t care”.

Mejor K-Pop

• BTS ft. Halsey – “Boy With Luv”.

• BLACKPINK – “Kill this love”.

• Monsta X ft. French Montana – “Who do you love”.

• TOMORROW X TOGETHER – “Cat & Dog”.

• NCT 127 – “Regular”.

• EXO – “Tempo”.

Mejor dirección de arte

• BTS ft. Halsey – “Boy With Luv”.

• Ariana Grande – “7 Rings”.

• Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – “Old town road (Remix)”.

• Shawn Mendes & Camila Cabello – “Señorita”.

• Taylor Swift – “You need to calm down”.

• Kanye West and Lil’ Pump ft. Adele Givens – “I love it”.

Mejor coreografía

• BTS ft. Halsey – “Boy With Luv”.

• FKA twigs – “Cellophane”.

• ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho – “Con altura”.

• LSD ft. Labrinth, Sia, Diplo – “No new friends”.

• Shawn Mendes & Camila Cabello – “Señorita”.

• Solange – “Almeda”.

