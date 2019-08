BTS: el ARMY Español EXIGIRÁ concierto en el estreno de "Bring The Soul: The Movie" (VIDEO)

El ARMY está causando furor en los días previos al estreno de la tercera película de la banda favorita de k-pop en el mundo, ya que faltan muy pocos días para que llegue a los cines de todo el mundo.

Bring The Soul: The Movie llegará a los cines mexicanos el 7 de agosto de 2019; incluido en los más de 150 cines de más de 80 ciudades en los que se expondrá esta sin duda exitosa cinta musical.

En México se presume que miles de integrantes del ARMY ya se han adelantado a la compra previa de boletos para el estreno de “Bring The Soul: The Movie”, para no perderse esta señalada fecha y ser los primeros en compartir sus impresiones.

EL ESTRENO EN ESPAÑA

Pero México no es la única ciudad que festejará con todo gusto el estreno de la tercera película de BTS, pues los fans de BTS en España acudirán con sus Army Bombs, unas barras luminosas que utilizan en sus conciertos, con las que iluminarán las salas de cine.

LA NOVEDAD

Se ha comentado que una vez que la película finalice, se reunirán en algunas fotos en grupo para posteriormente subirlas a la plataforma de Weverse y a Twitter junto al hasthag #BringTheSoulToSpain, que se utilizará mundialmente.

No queda duda que los ARMY españoles dejan patente su deseo de ver a sus ídolos sobre un escenario de su país, ya que su club de fans cuenta con 130.000 seguidores en Twitter, 70.000 en Facebook, 24.000 en Youtube y 18.000 en Instagram.

El ARMY España ha expresado: "De forma directa queremos demostrar a BTS el éxito que tiene la banda en España. De forma indirecta, la iniciativa, al igual que otras que organizamos, pretende llamar la atención a la banda para que incluya a España dentro de sus giras mundiales. En nuestro país no ha tocado nunca".

DETALLES DE BRING THE SOUL: THE MOVIE

Es el tercer proyecto filmográfico de la banda BTS, durante su trayectoria; en la que se mostrarán a unos Jin, Jimin, V, Jungkook, J-Hope, Suga y RM al final de su tour europeo con Love Yourself, en el que ofrecieron 24 conciertos en 12 ciudades de todo el mundo.

La cinta es dirigida por Jun-Soo Park y producida por Big Hit Entertainment, esta película dura 105 minutos y su estreno llega a México el 7 de agosto en diversas cadenas de cine.

