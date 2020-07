BTS domina el Top 3 de las listas de Billboard tras el estreno de “The Journey”/Foto: Talent Recap

Ningún otro acto ha monopolizado los 3 principales. BTS domina los tres primeros lugares en la lista de álbumes mundiales de Billboard (con fecha del 25 de julio), como el nuevo lanzamiento del grupo Map of the Soul: 7 - The Journey llega al número 2 con 8,000 unidades de álbum equivalentes obtenidas en los Estados Unidos en la semana termina el 16 de julio, según Nielsen Music/MRC Data.

El set es la 13a entrada de los cinco mejores álbumes mundiales de BTS, extendiendo su récord para la mayoría de los actos de K-pop. (Celtic Thunder lidera todos los actos, con 20.)

El éxito del álbum de BTS

Mapa of the soul: 7 encabeza el recuento de una semana 17 total, con 13,000 unidades. El set debutó en el número 1 en los álbumes mundiales y en las listas Billboard 200 de todos los géneros con fecha del 7 de marzo con 422,000 unidades, la tercera semana de apertura más grande del año para cualquier título, después de las Leyendas de Juice WRLD Never Die esta semana (497,000) y The Weeknd's After Hours el 4 de abril (444,000).

Love Yourself: Answer de BTS ocupa el puesto número 3 en álbumes mundiales con 7,000 unidades. El set de 2018 ha pasado 31 semanas en el número 1, la mayor cantidad entre los 10 números 1 del grupo.

BTS monopoliza los tres primeros lugares de la lista de álbumes mundiales para un récord que se extiende la semana 29. Ningún otro artista ha logrado la hazaña ni una sola vez, desde el lanzamiento de la lista en 1990.

El grupo tiene otras cuatro entradas en la tabla: Mapa of the Soul: Persona (No. 6); Love Yourself: Tear (No. 9); Love Yourself: Her (No. 11); y la banda sonora de BTS World (No. 14).

Hablar de K-Pop es hablar de los Chicos BangTan, quienes en tan solo 7 años en la industria musical se han convertido en los máximos exponentes del género. Por ello, este 2020 trajeron mucha nueva música para que sus fans (ARMY) disfruten durante la cuarentena/Foto: BTS Spain

BTS agrega simultáneamente su número 21 número 1 en la lista mundial de ventas de canciones digitales, que extiende su récord, mientras "Your Eyes Tell" se inclina con 8,000 vendidos. El grupo cuenta con 15 canciones en la encuesta, 11 de las cuales debutan, todas de Map of the Soul: 7 - The Journey.