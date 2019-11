BTS domina con CANCIONES VIEJITAS la lista de canciones mundiales (FOTOS)

La banda BTS fue excluida recientemente en los People's Choice Awards, pues el grupo perdió las tres categorías en las que fueron nominados por sus superestrellas de K-pop Blackpink, por lo que los fanáticos han estado consumiendo sus canciones favoritas del grupo sin parar en un esfuerzo por revelarse ente los Grammys.

Ahora tal parece que la campaña funcionó, ya que varios temas están de vuelta en el recuento más familiar para la banda y poseen más bienes raíces que cualquier otro nombre esta vez, liderando las listas.

¿POR QUÉ RESALTA BTS EN LOS BILBOARD?

Actualmente hay seis canciones BTS están presentes en la lista de ventas de canciones digitales mundiales de los Billboard, que es un dominio que no se ha visto en meses y la band boy lo ha logrado.

Liderando la lista, como fue el caso de la semana pasada, está "Make It Right", que recientemente se volvió a publicar con el cantante pop estadounidense Lauv y la nueva versión se ha convertido en un gran éxito en muchos aspectos, por lo que continúa funcionando bien en la lista específica de género.

El ex "Spring Day", líder en la lista de éxitos, regresa una vez más al número 18, pues la pista ahora ha pasado 56 fotogramas en el recuento, haciéndolo parte de un grupo relativamente pequeño de canciones de K-pop que han vivido en la lista durante más de un año.

El gigante tema "MIC Drop", que cuenta con el rapero Desiigner, también está de vuelta en el número 20. Ese título ha estado presente en la lista durante 108 vueltas increíbles.

Las últimas tres ubicaciones de la banda provienen de su álbum No. 1 más reciente “Map of the Soul: Persona” , que se hizo cargo de varias listas de Billboard a principios de este año, debido a que "Dionysus" está de vuelta en el número 23 (para su octava semana), "Intro: Persona" vuelve al número 24 y "Jamais Vu" salta al número 25, y ambas pistas han encontrado espacio en el mundo digital Clasificación de ventas de canciones para tres cuadros.

Como si seis espacios a la vez no fueran suficientes, el miembro de BTS J-Hope todavía tiene su sencillo en solitario "Chicken Noodle Soup" con Becky G en la lista también, dándole siete ubicaciones simultáneas, esta vez, sube del No. 17 al No. 8.

