BTS consigue nuevo Récord Guinness por el concierto Bang Bang Con: The Live

BTS ha logrado un nuevo título de Guinness World Records por la mayoría de los espectadores para un concierto de música en vivo. 756,000 fanáticos de más de 100 países sintonizaron la presentación en línea el 14 de junio, que incluyó una lista de 12 canciones y algunas conversaciones entre los siete miembros de la banda, todas transmitidas en vivo desde Seúl, Corea del Sur.

El concierto transmitido Bang Bang Con: The Live fue en lugar de una presentación en vivo, que está prohibida bajo las restricciones actuales de cierre global. La accesibilidad a la transmisión en vivo fue a través de WeVerse, una aplicación y sitio web de Corea del Sur, con entradas a la venta por US $25.

"La mayor cantidad de espectadores para una transmisión en vivo de un concierto de música es de 756,000 y fue logrado por BTS, durante su transmisión del Bang Bang Con: The Live [...]

El concierto se realizó como parte de sus celebraciones del séptimo aniversario antes del lanzamiento de su cuarto álbum en idioma japonés, Map of the Soul: 7 - The Journey. Los éxitos populares realizados incluyeron "Boy With Luv" y "Just One Day".

Entrevista de @BTS_twt en SONGS.



P. ¿Cómo estuvo el BangBangCon?



JM: Realmente queríamos actuar hasta el punto de la desesperación, así que estuvimos muy agradecidos. Incluso durante la preparación. [...]

El miembro Jimin declaró: "Aunque es posible que no podamos vernos en este momento, nos hemos esforzado constantemente por crecer como grupo. Lo estamos afrontando bastante bien, así que espero que tú también puedas superar este momento encontrando la pequeña alegría interior".

Los récords Guinness de BTS 2020

BTS actualmente tienen varios títulos de los Récords Guinness como el primer acto de K-pop en alcanzar el número uno en la lista de álbumes de Estados Unidos, el álbum más vendido (Corea del Sur) y la mayoría de los compromisos de Twitter.

El ARMY de BTS también estableció un récord en marzo de 2019 para el hashtag más utilizado en 24 horas, tuiteando #TwitterBestFandom 60,055,339 veces.

Les llevó solo tres horas y 31 minutos alcanzar seguidores de siete dígitos en la aplicación de redes sociales TikTok, estableciendo un récord para el tiempo más rápido en alcanzar un millón de seguidores en TikTok.

Más recientemente, han estado “batallando” varios discos de K-pop y YouTube con la banda de chicas BLACKPINK, que superó al disco "Boy With Luv" de BTS para el video de YouTube más visto en 24 horas con su canción "How You Like That".