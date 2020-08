BTS consigue nominaciones en los MTV VMAs 2020 ¡Mira cómo puedes VOTAR por ellos!/Foto: Evening Standard

Los chicos de BTS fueron nominados en varias categorías de los MTV Video Music Awards 2020, conocidos como votación para ídolos. Este ha sido uno de los años más ocupados para los Bangtan Boys, su carrera ha ido en aumento y su popularidad es cada vez mayor, lo que los convierte en una de las bandas de K-pop más seguidas en el mundo.

Poco antes del lanzamiento del primer sencillo en inglés por BTS en agosto, con esta actividad las promociones de su tercer regreso comenzarán este 2020, el material discográfico de los ídolos mantiene entusiasmados a los fanáticos, ¡Wow!

Los BangTan Boys están haciendo todo para conquistar por completo el mercado occidental, ya que sus millones de fans están en todo el mundo. Por lo cual, ARMY de América seguramente conseguirá que el grupo obtenga esos premios de MTV/Foto: Revista Clase

Uno de los eventos musicales más esperados por el público son los premios MTV VMAs 2020, este año muchos artistas de la industria fueron nominados para varias categorías, el K-pop no podía faltar y los chicos de BTS fueron nombrados en tres categorías.

Estas son las categorías para las que BTS fue nominado en los MTV Video Music Awards 2020:

Mejor Pop: Con la canción 'ON', del material discográfico Map of the Soul: 7.

Mejor K-Pop: grupo de K-pop con mayor impacto en redes sociales y popularidad.

Mejor coreografía: con la canción 'ON', trabajo creativo de Soon Sung Deuk, Lee Ga Hun y Lee Byung Eun.

¿Como votar por BTS para los MTV VMAs 2020?

Lo único que debes hacer es ingresar al sitio oficial de MTV, ahí te pedirá que te registres con un correo electrónico o con tu cuenta de twitter; después de aparecerán todas las categorías de la entrega de premios.

Sólo debes elegir las tres en las que están nominados los chicos de BTS (aunque también puedes votar por otros artistas de otras categorías) y presionar el botón “+” el cual puede ser presionado de 10 hasta 20 veces, para posteriormente darle “enviar”. Podrás ingresar tus votos cada día.

��️VOTACIÓN: BTS x VMAs 2020.@BTS_twt esta nominado en las siguientes categorías de los VMAs.



��Mejor pop — ON

��Mejor K-p¤p — ON

��Mejor coreografía — ON



��️Fecha de cierre: 30 de Agosto.



��️: [https://t.co/a5rk3vZfDG]

��20 votos por día & categoría.



Info+ Tutoriales+ Tips ���� pic.twitter.com/EruhOz1WxF — ˗ˏˋ ᴰᶦᵉᵍᵒ ˎˊ˗ ���� ʙᴛꜱ ɪꜱ ᴄᴏᴍɪɴɢ ����/���� (@btsgaveme2wings) July 30, 2020

Los MTV VMAs 2020 se llevarán a cabo el próximo 30 de agosto, pero por la pandemia es posible que se realice la ceremonia de manera virtual. ¿Crees que ARMY podrá lograr que BTS se lleve todas las categorías donde están nominados?