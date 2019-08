BTS conquistó el AMOR de Taylor Swift  ¡Qué lindo! (FOTOS)

BTS conquistó el AMOR de Taylor Swift ¡Qué lindo!

BTS es actualmente una de las bandas de k-pop con más poder en las redes sociales gracias su innumerable ARMY, que es el nombre de su cuantioso club de fans alrededor del mundo.

La fama de BTS se ha abierto las puertas en los grandes escenarios de diversas partes del mundo, poco a poco han ido abarcando nuevos lugares y han conquistado a nuevos fanáticos de su música.

Un detalle importante en el mundo de la música es que permite unir los talentos de todas partes del mundo y es por eso que en esta ocasión la cantante Taylor Swift ha sorprendido al ARMY al expresar su amor y agradecimiento ha uni de los chicos de BTS.

Resulta que los Swifties saben que Taylor es muy fan de Tumblr, en donde suele comunicarse con ellos a través de la plataforma, por eso mismo, una fan decidió compartir una imagen de la playlist en Spotify de Jin, quien agregó recientemente dos de las nuevas canciones de la cantante: "ME!" y "You need to calm down".

En la publicación la cantante Taylor demostró cuánto los admira, ya que no dudó en dejarle un lindo mensaje a Jin y a todos los chicos, respondiendo así: "Los amo mucho".

Ante esta contestación el ARMY ha quedado totalmente sorprendido, ya que el talento de su banda favorita puede lograr hasta lo inimaginable, como lo es el cautivar a otra estrella de la música.

Taylor Swift dio RT a un post en Tumblr que es sobre BTS dejando un comentario: "LOS AMO MUCHO ������������ " ok ok y es la playlist de Jin

Pero eso no es todo, puesto que también está circulando el rumor de que lo chicos de BTS quizás tengan una colaboración con la famosa cantante estadounidense.

¿QUIÉN ES TAYLOR SWIFT?

Taylor Alison Swift, conocida como Taylor Swift, es una cantante, compositora, productora, filántropa y actriz estadounidense, que fue criada en Wyomissing, a la edad de 14 años se mudó a Nashville para realizar una carrera de música country y ahora es una de las reconocidas cantantes juveniles del momento.

