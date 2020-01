BTS con ‘Map Of The Soul: 7’ rompe su propio récord de preventas ¡Wow!

BTS siendo el grupo de K-Pop más popular del momento, ha logrado superar el número de preventas de un álbum musical a una semana de haberse lanzado, siendo lo nuevo de ‘Map Of The Soul: 7’ lo que se ha llevado la impresionante cantidad de 3.43 millones de compras anticipadas, dejando atrás el récord impuesto por ‘Map Of The Soul: Persona’ con 2.6 millones.

Lo anterior, demostró la fuerza de su fandom, pues gracias al ARMY es que gran parte de estos récords llegan a superarse año con año, más no defraudó este nuevo álbum de estudio que tiene programada una nueva sorpresa para el 17 de enero, junto con más detalles de lo que J-Hope, Jimin, Jin, Jungkook, Suga, RM y V han estado trabajando.

El ‘Connect BTS’ comenzó sus actividades desde el 10 de enero, tras lanzar el adelanto con el comeback trailer “Shadow”, superando las 40 millones de reproducciones en menos de una semana, el ARMY está listo para los eventos programados junto con los VLive y videos en el canal de Youtube de BTS “BangtanTV”, por lo que se espera que los idols sigan rompiendo récords del 2019.

ARMY reacciona al nuevo récord de BTS en preventas

En Twitter se hicieron presentes una gran cantidad de publicaciones sobre el nuevo récord de BTS, pues no solo se trató de un gran número de ventas, sino de las preventas del álbum que aún no ha sido lanzado al público, logro que involucró de primera mano al fandom de los Bangtan Boys, tomando en cuenta que el 2019 fue el año en que los idols comenzaron a proyectarse aún más a nivel mundial y eso incluye los tours junto con su presencia en distintos premios de renombre.

De igual forma, BTS se mantiene como uno de los grupo de K-Pop con más influencia a nivel internacional, por lo que Corea del Sur podría considerarlos una vez más para ser sus embajadores turísticos y así dar a conocer lo que la gran capital de Seúl tiene para mostrar.

yo al ver que yo a leer que

el album tiene es solo

3.42 million en la

de ventas pre orden https://t.co/Uykal3rfto — joanna (@ilybangtans) January 15, 2020

