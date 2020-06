BTS comparten historias de graduación para especial YouTube Dear Class of 2020

BTS, conformado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, dieron un poderoso discurso de graduación durante la celebración virtual de graduación de YouTube, "Dear Class of 2020" el domingo 7 de junio.

Usando elegantes trajes negros, los siete miembros de BTS realizaron su contribución al evento desde el Museo Nacional de Corea en Seúl, Corea del Sur.

Cada uno de los chicos que conforman a BTS se turnaban para compartir mensajes de esperanza e inspiración para la clase de 2020 en coreano e inglés, mientras revelaban sus propias historias y recuerdos de graduación.

En verdadero estilo BTS, terminaron el clip con un gesto alegre: "¡Felicidades, clase de 2020!" gritaron antes de lanzar al aire gorras de graduación.

El discurso de BTS a los graduados

Checa parte del discurso de RM de BTS a continuación.

“Estimada clase de 2020, hasta ahora ha sido un año extraño, pero lo lograste. Hoy, es posible que no tengamos flores y que no tengamos gorras de graduación. Lo que sí tenemos es posiblemente la ceremonia de graduación más especial de la historia. Nunca antes tantos se habían reunido para celebrar una clase de graduación por sus logros y sus sueños. Podrías mirarnos desde tu cama o desde tu sala de estar, solo o con alguien. Estés donde estés, pronto saldrás de un mundo para volar hacia otro. Hace diez años, nevó muy fuerte el día de mi graduación de secundaria. Recuerdo ese día claramente porque tomé una foto con mis amigos y la mantuve como mi perfil de mensajero durante el resto de mis años escolares. Ese día, yo era solo un niño que había cerrado solo un capítulo listo para escribir otro. Y recuerdo esa sensación, es realmente emocionante e impresionante. Fue un momento en el que me sentí más como yo, yo mismo. Un sentimiento que quería conservar para siempre. Entonces, como compañero en sus 20 años, desde Seúl, Corea, quiero decir, felicidades. [aplausos] Estamos muy emocionados por lo que tenemos por delante. Independientemente de dónde o qué tan lejos esté, esperamos que nuestras historias de hoy puedan brindarle algún tipo de consuelo, esperanza y tal vez incluso un poco de inspiración…

BTS envía sus mejores deseos a los graduados 2020

... Estimada clase de 2020, espero que nuestras historias les hayan llegado a todos hoy. Para ser realmente franco, todavía nos sentimos muy inseguros e inquietos mientras hablamos, al igual que el día que dejamos las puertas de la escuela por última vez el día de la graduación. Algunos dicen que hemos logrado muchas cosas, pero no nos diferenciamos de ningún otro joven en sus 20 años, nuestras gorras de graduación todavía presionadas en nuestras cabezas, y mirando incómodamente a la realidad. Los recientes acontecimientos imprevistos cambiaron por completo nuestros planes, y la sensación de pérdida y ansiedad que sentimos en ese momento, todavía está con nosotros hoy. El miedo a un futuro oscuro a medida que nuestra vida cotidiana se da vuelta, es un momento de realización del ser, la realización de lo que me hace un verdadero yo mismo. Nosotros, como músicos, nos estamos uniendo haciendo música. Escribimos canciones, producimos y practicamos mientras pensamos en las personas que amamos. Y se conecta con el mundo durante tiempos tan difíciles. Y con la música, esperamos poder traerte sonrisas y coraje nuevamente.

Y V acaba de mencionar notas y las fotografías. Para nosotros, nuestra forma de recordar y comunicarnos es hacer música. Para ti, podría ser cualquier cosa. Y nuestra música y en nuestros corazones, y en el momento en que nos separamos, estamos solos, pero también juntos. Es posible que nos veamos a través de una cámara y esta pequeña pantalla, pero sé que su futuro florecerá en algo mucho más grande y magnífico. Graduados, amigos, familiares, profesores, hoy, ustedes están con nosotros, la clase de graduados más grande de la historia”.