BTS: causa sensación con el estreno de su nuevo álbum “Map of Soul: 7”

“Map of Soul: 7” fue uno de los álbumes más esperados de la famosa boyband BTS, donde todos los fanáticos del K-Pop estuvieron contando los días y las horas para su gran estreno, el cual ha causado una gran emoción a nivel internacional.

Recordemos que BTS se encuentra conformado por siete integrantes, entre los que se encuentran RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook; quienes han logrado crear uno de los equipos musicales más populares de la industria. Un éxito que hoy se ve confirmado con el estreno de su nuevo material discográfico “Map of Soul: 7”.

Incluso este nuevo disco de la banda surcoreana BTS ya había roto el récord de 4 millones en preventas, gracias a que su gran fandom, ARMY, realizó de manera masiva compras anticipadas del disco aún sin conocer la lista completa de canciones que contendría.

“Map of Soul: 7” causa una gran sensación

Con esto no queda duda que los chicos de BTS han logrado conquistar una vez más a sus fanáticos, posicionándose como uno de los grupos de K-Pop más influyentes alrededor del mundo.

“Map of Soul: 7” viene a conformar el cuarto álbum de esta famosa banda surcoreana, y el más largo hasta la fecha con un total de 20 sencillos, entre los que se encuentran los temas ya lanzados anticipadamente como “Black Swan”, “Interlude: Shadow” y “Outro: Ego”.

BTS estrena nuevo disco musical

Asimismo este nuevo disco de BTS estrenado el día de hoy contiene la canción “Boy with Luv” del EP Map of the Soul: Persona, realizada con la colaboración de la cantante Halsey y que al día de hoy lleva más de 700 millones de reproducciones en YouTube.

A unos pocos minutos del lanzamiento de “Map of Soul: 7”, la banda surcoreana BTS se ha convertido en toda una tendencia en redes sociales, dejando en claro que su éxito no tiene ningún límite y que seguramente seguirán sorprendiéndonos a través de su excelente música por varios años más.

