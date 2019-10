BTS cantará "Make It Right" junto a Lauv ¿Qué piensa el ARMY?(FOTOS)

Los chicos de BTS otra vez son el centro de atención del k-pop en el mundo, pues Big Hit Entertainment reveló una imagen que confirma que "Make It Right" con Lauv se lanzará el 18 de octubre a las 6 pm horario de Corea.

Reciente mente el medio de noticias coreano OSEN informó este El 17 de octubre, que BTS planeaba lanzar un remix especial de su canción "Make It Right" con Lauv, por lo que el ARMY no dudo en festejarlo en redes sociales.

BTS cantará "Make It Right" junto a Lauv (FOTOS)

Por otro lado el cantante Lauv también pareció insinuar la posibilidad de tal colaboración en Twitter, publicando una foto antigua que había tomado con el grupo a principios de este año, aunque editada para que su camisa coincidiera con la de los miembros de BTS, y en donde escribió lo siguiente: "¿Lo hice? finalmente #makeitright?”.

Hay que recordar que el cantante y compositor estadounidense previamente mostró su amor por el grupo al asistir a su concierto en el estadio Wembley de Londres en junio, luego publicó las fotos que había tomado con ellos en el backstage y escribió: "Te amo".

Más tarde esa mañana, Big Hit Entertainment respondió al informe afirmando: “Estamos lanzando nuestro contenido oficial de acuerdo con el cronograma. No podemos confirmar ningún detalle", causando furor entre los miembros del ARMY.

Hay que destacar que BTS lanzó anteriormente "Make It Right" como lado B en su mini álbum " Map of the Soul: Persona " en abril, donde a pesar de que la canción no es una canción principal, subió hasta el número 95 en la lista Hot 100 de Billboard a principios de este año.

Ari Staprans Leff, mejor conocido como Lauv, es un cantante estadounidense, compositor y productor. Su debut EP, titulado Lost in the Light, fue publicado en 2015. Es más conocido por sus sencillos "I Like Me Better", "The Other" y su colaboración con DJ Snake, "A Different Way".