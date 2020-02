BTS cancela sus conciertos en Corea del Sur por CORONAVIRUS

BTS confirmó en un comunicado de prensa que no llevaría a cabo ninguno de los conciertos programados para Corea del Sur como parte del Map of the Soul Tour 2020, debido a los crecientes casos de coronavirus en el país.

Pese a que Corea del Sur es el país natal de la boyband de K-Pop más popular del momento, BTS ha decidido que apoyará la prevención del contagio de coronavirus al cancelar los conciertos que tenían programados en dicha nación.

BigHit Entertainment emitió un comunicado de prensa en la plataforma Weverse, donde explican que los motivos para cancelar los conciertos de BTS en Corea del Sur son un esfuerzo para cuidar de la salud de los siete idols así como de los fans, miembros del ARMY.

[TRAD ESP] Cancelación del Tour Seoul



“Si bien esperamos que la situación mejore, debemos tener en cuenta la salud y la seguridad de cientos de miles de invitados y nuestros artistas y el grave impacto que puede tener una cancelación de último minuto tener invitados extranjeros pic.twitter.com/3yoz25PYBV — LU ♡s bts⁷ (@BORAHAEBTS_07) February 28, 2020

Hasta el momento, ni BTS ni BigHit Entertainment han aclarado si cancelarán el Map of the Soul Tour 2020 en otros países de Asia e incluso del resto del mundo, ante el incremento de casos en varias zonas de Europa, Australia y Estados Unidos.

Coronavirus en el mundo del espectáculo

Ante la posible pandemia mundial de Coronavirus, otros miembros de la industria del entretenimiento han decidido cancelar o posponer eventos públicos como medida de prevención.

En el K-Pop, BTS no es la única agrupación que ha cancelado sus conciertos con el objetivo de evitar que la enfermedad siga propagándose, como fue el caso de BLACKPINK, SHINee y Super Junior.

La cancelación de las fechas del tour nuevamente viene a demostrar el fuerte buen criterio relacionado a @BTS_twt La aglomeración en estas circunstancias es irresponsable y peligrosa para todos y quien se queje solo habla mal de si mismo al no dar a las cosas su debida dimensión — Mιѕѕ Sυиѕнιиε⁷�� (@Miss_Pazu) February 28, 2020

Actualmente, se han confirmado más de 2 mil casos de coronavirus en Corea del Sur, por lo que el ARMY felicitó la decisión de BTS al cancelar sus conciertos en su ciudad natal.

