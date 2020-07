BTS asegura que nunca cambiarán su forma de ser ¡Encantadores!

El grupo no quiere perder su esencia en el futuro. BTS afirma que nunca cambiarán su esencia como grupo, porque le deben mucho a ARMY.

El grupo apareció en el programa japonés SONGS, donde compartieron detalles de su nuevo álbum y su próximo regreso, así como sus sueños en el futuro, también discutieron cómo han cambiado en estos años y los chicos aseguraron que nunca querrán perder su esencia, te contamos lo que dijeron.

BTS agradeció al ARMY

Durante el programa, BTS fue interrogado sobre su forma de ser, porque su éxito en ventas es comparable al de The Beatles, pero ¿cómo han cambiado en este momento? Los jóvenes siempre han tenido claro que no tienen un modelo a seguir, son solo ellos y sus propios sueños, por lo que RM aseguró que no quiere olvidar por qué comenzaron.

Agregó que su carrera ha continuado y que lo que están haciendo no ha cambiado en absoluto, ya que es una forma de recompensar a los fanáticos por todo su apoyo. Jungkook también respondió la pregunta y dijo que obviamente se han transformado en estos 7 años, pero que no han perdido su esencia, por lo tanto, no le preocupa ser diferente.

El ídolo mencionó que él tampoco quiere que sus apariencias cambien, es decir, que con el paso de los años se vuelven más maduros y adultos, Jin está a punto de cumplir 28 años (29 en edad coreana).

Al principio, J-Hope no entendió a qué se refería, aunque es el más joven del grupo, Kookie explicó que siente que se está haciendo mayor, pero prometió cuidarse más y quiere que los miembros hagan lo mismo.

Al estar juntos y ser 7 miembros, Taehyung agradeció no estar solo, ya que admite que no podía soportar ser solo él. Jin aseguró que todos son una sola persona, comparten los mismos sueños y todos han luchado por estar en el escenario.

Los muchachos también desafiaron a ARMY al TikTok Stay Gold Challenge, una forma de ayudarlos y promocionar su álbum. ¿Ya compartiste tu video?