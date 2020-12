BTS arrasó en los Melon Music Awards 2020 ¡Son los artistas del año!/Foto: Twitter

BTS arrasó con los Daesangs en los Melon Music Awards 2020. La banda de K-pop ha tenido su año más exitoso hasta la fecha, lanzando dos álbumes y obteniendo su primer y segundo sencillo número uno en los EE. UU.

Así que no sorprende que la banda haya sido nombrada artista del año en las MMA. RM, J-Hope, Jin, V, Jimin y Jungkook estuvieron allí para aceptar sus premios; Suga estuvo ausente ya que continúa tomándose un tiempo libre mientras se recupera de una cirugía de hombro.

No contentos con el artista del año, BTS también se llevó a casa los premios al mejor álbum por Map Of The Soul: 7, mejor canción para Dynamite, mejor baile (masculino) y elección de los internautas.

También fueron nombrados en la categoría Top 10 junto a BLACKPINK, IZ * ONE, Lim Young Woong, Oh My Girl, Baekhyun, IU, Kim Hojoong, Yerin Baek y ZICO.

BTS y su espectacular actuación en los MMA 2020

Después de ganar el premio, los chicos realizaron su actuación tan esperada, abriendo el popurrí con una poderosa danza contemporánea ambientada en la introducción de Black Swan.

Luego, la banda pasó a ON, y le dio un dulce asentimiento a su miembro faltante dejando un espacio entre V y Jimin mientras bajaban lentamente las escaleras.

Los BangTan Boys conquistaron los MMA de este año, aunque Suga no pudo estar presente, los idols sí lo recordaron con su foto/Foto: Soompi

Las luces deletrearon la frase 'BE THERE', con fanáticos en pantallas de todo el mundo apareciendo en la pantalla con sus barras de luz y recuerdos de BTS, antes de que los chicos presentaran su sencillo más reciente, Life Goes On.

Y, por supuesto, ¿qué actuación de BTS 2020 podría seguir adelante sin la participación de Dynamite? Con trajes con adornos de purpurina, la banda interpretó el éxito mundial con su energía habitual y una pausa de baile disco-tástica prolongada, y a los fanáticos que vieron el programa en línea les encantó.

Los MMA se realizaron de forma virtual y sin público este año debido a la pandemia del coronavirus, aunque algunos de los artistas se presentaron en persona para aceptar sus premios.

Otros grandes ganadores fueron Monsta X, The Boyz y BLACKPINK, quienes se llevaron premios a casa.

Ganadores de los Melon Music Awards 2020

Mejor álbum: BTS - Map Of The Soul: 7

Nuevos artistas del año (masculino): Cravity

Artista nuevo del año (femenino): Weeekly

Contenido original: The Boyz

Mejor compositor: Young Tak

Mejor director de interpretación: Son Sung Deuk de Big Hit Entertainment

Mejor baile (masculino): BTS, Dynamite

Mejor baile (femenino): BLACKPINK, How You Like That

Mejor actuación: Monsta X

Top 10: BTS, Lim Young Woong, BLACKPINK, IZ * ONE, Baekhyun, IU, Oh My Girl, Kim Hojoong, Yerin Baek, ZICO

Mejor trote: Lim Young Woong

Tendencia hot: Trot Men 6

Mejor canción: BTS, Dynamite

Mejor pop: Sam Smith

Elección de los internautas: BTS

Artista del año: BTS

