BTS arrasa en la gala de The Fact Music Awards 2020

BTS estuvo presente en la gala de los The Fact Music Awards 2020 y el increíble talento de los ídolos fue reconocido con los diferentes premios de las categorías que ganaron.

Los Bangtan Boys fueron parte de la entrega de premios TFMA 2020. El show de fin de año se transmitió a través de distintas plataformas online como VLive y contó con MCs como Seohyun de Girls 'Generation y Jun Hyun Moo.

El boy group de Big Hit Entertainment se mostró elegante, con looks en los colores blanco y negro para la alfombra roja, en donde posaron con mucho porte y clase. ¡Wow!

La agrupación realizó una presentación emotiva e iluminaron el escenario de tonalidad morado, el logo de BTS apareció imponente sobre el set, dándole un toque de magia y buena energía a su performance.

Beyond The Scene compartió su poder con el espectáculo de 'Dynamite' y 'Life Goes On', canción promocional del material discográfico 'BE', los idols mostraron una faceta más relajada y cómoda.

BTS se impuso en la premiación gracias a sus fans

BTS ganó 4 categorías de los Fact Music Awards 2020

De acuerdo con toda la información que llegó a La Verdad Noticias, los Fact Music Awards 2020 premiaron a las estrellas más destacadas de la industria del entretenimiento coreano este año, los integrantes de Bangtan Sonyeondan se coronaron como una de las agrupaciones con más trofeos durante la noche.

Jin, Suga, Jimin, RM, J-Hope, V y Jungkook ganaron 4 importantes categorías de TFMA 2020:

Daesang.

Artista del año.

Icono mundial.

Elección del oyente.

Los intérpretes de 'Boy With Luv' generaron una nueva marca, acumularon un total de 52 premios Daesang a lo largo de su carrera. Los 7 cantantes y raperos subieron al estrado para dar un discurso de agradecimiento,

“Todo esto es gracias a su generoso, volveremos en el futuro con música, muchas gracias”.

