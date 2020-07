BTS apodos: ¿Por qué el ARMY le dice Kookie a Jungkook?

Puede que Jungkook sea el miembro más joven de BTS (tiene 22 años), pero eso no le impide mostrar su talento. Desde cantar hasta bailar y tener un corazón amable, él parece sobresalir en todo lo que hace. Como resultado, su fandom ARMY le ha dado algunos apodos apropiados.

Desde el “Golden Maknae” hasta el “Jeon Seagull”, estos son algunos de los apodos de Jungkook y el significado detrás de ellos. No hay que olvidar que este artista de Big Hit Entertainment ha demostrado tener grandes amistades con otros famosos coreanos y también ha participado en varios K-Drama con ellos.

¿Cuáles son los apodos de Jungkook de BTS?

Jungkook se ganó varios apodos por ser amable, talentoso y adorable. Eso incluye “JK”, “Jungkookie” y uno de sus favoritos de uso personal que confesó durante una entrevista con Entertainment Weekly, “Kookie”. Antes de debutar con BTS, eligió algunos nombres escénicos diferentes.

Uno de ellos es “Seagull” (Gaviota), un nombre que simboliza su ciudad natal y su pronunciación similar a la palabra inglesa. Como resultado, el ARMY a veces se refiere al cantante de K-Pop como “Jeon Seagull”. Algunos lo llaman “Golden Maknae” debido a su talento.

Jungkook puede cantar, bailar junto a otros miembros de BTS, es increíblemente divertido e incluso se dedica a mejorar sus habilidades de inglés. Como resultado, los fans lo apodaron “Golden Maknae”. “Maknae” es una palabra usada para describir la edad del famoso en relación con sus compañeros; o simplemente “menor de la familia”. “Golden” tiene que ver con su talento.

Desde entonces, el artista comentó sobre el apodo: “Envidio la imagen que la gente tiene de mí. La gente me llama el Golden Maknae, pero no es así como me siento, así que tengo que esforzarme más para hacerme aparecer de esa manera” dijo Jungkook durante un episodio de Break the Silence.

¿Quiénes son los integrantes de BTS?

BTS Reúne a siete artistas talentosos del K-Pop. Desde su debut hace unos siete años (2013), RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, hicieron historia al conectarse con fanáticos de todo el mundo, formando relaciones con su fandom ARMY sin importar el idioma o la distancia. ¡Los fans sin duda tienen mucha creatividad con sus apodos!

Los apodos de BTS

En The Late Late Show con James Corden, Jimin se convirtió en el “Baby Mochi” de “Papa Mochi” (apodo del conductor). Debido a sus imágenes en redes sociales, Jin se ganó el apodo de “Mr. Worldwide Handsome”.