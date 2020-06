BTS anuncia el lanzamiento de nuevo documental

El grupo surcoreano más famoso, BTS traerá un verano lleno de sorpresas y nuevo contenido para sus fans, primero con la celebración de su séptimo aniversario a través del FESTA 2020 y su comeback japonés con “Map of the soul 7: The Journey”.

Esta nueva producción estará disponible a partir del 15 de julio y para celebrar su lanzamiento el grupo anunció que recordar su trayectoria en estos años lanzará nada más ni nada menos que una película.

Este hecho fue anunciado junto con el primer tráiler de “BTS Music Journey”, un largometraje dividido en 2 partes que presentará entrevistas individuales a cada uno de los integrantes, quienes pondrán a prueba su memoria y hablarán de sus recuerdos en estos 7 años.

BTS contará historias ineditas en nueva película

En el tráiler se muestra fragmentos de las historias de cuando los chicos se conocieron, sus deseos para el grupo dentro de 10 años y más.

La primera parte será una entrevista con todo el grupo y se tiene previsto que la fecha de estreno de esta parte es Junio 20.

La segunda parte será entrevistas individuales con V, Jimin, RM, Suga, J-Hope, Jin y Jungkook y su estreno será para finales de Julio. Esta película promete al ARMY, muchas historias secretas y anécdotas inéditas de la agrupación.

Sin embargo se rumora que solo estará disponible para disfrutar en Japón, ya que este tiene muchas restricciones de copyright, por lo que no se sabe si el documental estará disponible en el nuevo álbum como parte de un DVD o si se estrenará en alguna plataforma como VLive.

Te puede interesar: BTS comparten historias de graduación para especial YouTube Dear Class of 2020

Recientemente, BTS compartió un video de agradecimiento para sus ARMY, ya que recientemente cumplieron 6 años desde que debutaron en Japón y desde ese momento comenzó su carrera llena de éxitos por el mundo.