¡BTS anuncia el estreno de su propia película! Break the Silence llega este 2020

BTS acaba de hacer estallar Twitter con un anuncio de proporciones épicas. La boyband anunció que tienen una nueva película próximamente, y las fechas de estreno en varios países han sido reveladas.

Basado en su gira mundial de 2019, "Break The Silence: The Movie" dará a los fanáticos del K-pop la mejor mirada a los momentos detrás de escena de BTS mientras realizan una gira por todo el mundo.

"Break The Silence" confirma su estreno para este 2020

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook aparecerán en la nueva película de estilo documental de BTS. El grupo también ofrecerá un relanzamiento especial de "Bring The Soul: The Movie".

Break The Silence: The Movie llega al mundo

En el anuncio promocional de la nueva película, BTS agradece al ARMY por hacer posible todo lo que han logrado, además de ofrecer algunos detalles de la nueva producción..

Los miembros de BTS Army pueden dirigirse a BTScinemas.com para recibir más información sobre cada película de la boyband y registrarse para las proyecciones.

Las proyecciones limitadas de "Bring The Soul: The Movie" comienzan el 28 de agosto y las proyecciones limitadas de "Break The Silence: The Movie" comienzan el 10 de septiembre.

El anuncio de la banda en Twitter les hizo saber a los fans que "conocerán a cada miembro detrás de la cortina", además, "los siete miembros cuentan sus sinceras historias personales que nunca antes habían expresado".

Park Jun-soo dirigirá el documental de la gira mundial, con Big Hit Three Sixty produciendo el título. La nueva película proviene de Big Hit Entertainment con la distribución de Trafalgar Releasing.

BTS estrenará su cinta en Estados Unidos

Aunque una fecha para el estreno de "Break The Silence: The Movie" en México y Latinoamérica no ha sido confirmada, la cinta de BTS llegará a Estados Unidos el 24 de septiembre, dos semanas después de que comiencen las proyecciones limitadas en varios territorios del mundo.

¿Estas emocionado por el próximo estreno de "Break The Silence: The Movie"? Dinos que piensas en los comentarios.