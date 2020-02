BTS: V y Jimin tienen una SORPRESA con su tema “friends”

Los chicos de BTS tienen eufóricos a los chicos del ARMY, quienes están a la espera del novedoso álbum Map of the Soul, que no tard a en estrenarse a nivel mundial y que tiene al ARMY totalmente eufórico.

No hace mucho BTS dio a conocer el tracklist que incluirá su siguiente disco, algunas de esas piezas ya las conocemos por lanzamientos anteriores, es por ello que las canciones desconocidas son justo aquellas que se han robado la atención de los fans, dando paso a teorías y suposiciones.

Mediante un nuevo comunicado se ha revelado que Map of the Soul: 7 contará con canciones en solitario de algunos miembros, así como otras interpretadas por sub unidades y una de ellas está generando gran revuelo entre el magnífico ARMY, porque significa mucho para dos integrantes.

taehyung en una ocasión había dicho q escribió esta canción para originalmente cantarla con jimin, pero bighit le dijo que no era adecuada para ser cantada por dos chicos y tae al final no la liberó, PERO AHORA POR FIN VAMOS A TENER UNA CANCIÓN VMINpic.twitter.com/t6QhqcsQgw — b a n a n a⁷; �� (@banghsk_) February 20, 2020

¿Cuál es la novedad de la canción Friends de BTS?

Resulta que el tema ‘Friends’, la cual será interpretada por Taehyung y Jimin, del cual V ya había hablado sobre esta canción con las fans, aparentemente no sería lanzada, pero por fortuna, ahora sabemos que además de ser parte de este nuevo álbum, dará paso a una interpretación llena de sentimientos por parte de ambos debido a la historia detrás de la letra.

Hay que destacar que “Friends” es una canción que V escribió inspirado en la amistad que él y Jimin tienen, además se ha comentado que Chim Chim produjo esta pieza, por lo que ya estamos anticipando el bello resultado de esta unión, cuya letra probablemente pondrá sentimental a más de uno.

Ok pero ¿se dan cuenta de lo sentimentales que van a ser lo conciertos? Tipo, vamos a escuchar a Jungkook cantar sobre sus emociones, a Seokjin dedicando una canción a ARMY, al Vmin contando sobre su amistad,,, vamos a llorar ysí pic.twitter.com/HJwWZ8T9zH — Pudin�� (@Jinubesita) February 20, 2020

Gente, no supero que el vmin va a tener una canción llamada FRIENDS, osea su amistad no solo tiene historia si no que también ahora una canción para sumar en todos sus momentos YA ME ROMPI @BTS_twtpic.twitter.com/w66Rb0MPX0 — Juliette ⁷ ���� (@_BlueJeon) February 20, 2020

Cabe destacar que las expectativas del ARMY en cuento a este tema en particular, crecen a cada momento y sabemos que el disco de los chicos de BTS no va a decepcionarlas, pues a pocas horas del lanzamiento de este material, alrededor del mundo la emoción se está manifestado ante la espera de este del gran regreso de BTS.

