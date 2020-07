BTS: V tuvo una divertida videollamada con Park Seo Joon y Choi Woo Shik/Foto: Somag News

¡Park Seo Joon continuó su aparición como invitado en el episodio del 24 de julio de "Summer Vacation"! El nuevo reality show de tvN presenta a personas que disfrutan de unas vacaciones diarias en un lugar desconocido, lejos de la vida de la ciudad, para sanar sus mentes y cuerpos cansados. Está protagonizada por Jung Yu Mi, Choi Woo Shik y sus invitados.

Como Park Seo Joon se había unido a la pareja en su relajante casa de vacaciones, los anfitriones trataron de compartir cosas con sus invitados. Jung Yu Mi le preguntó: "¿Qué cocinas en casa?" pero Park Seo Joon dijo que no suele comer en casa. Jung Yu Mi compartió decepcionado: "Estaba planeando recoger albahaca para dártela".

Jung Yu Mi y Choi Woo Shok siguieron alentando a Park Seo Joon a que se llevara a casa algunas ciruelas y cebolletas, y Park Seo Joon bromeó: "Siento que estoy en la casa de mi abuela".

Jung Yu Mi luego tomó una foto de Park Seo Joon y Choi Woo Shik mientras se relajaban juntos. Ella admiraba su propia imagen y dijo: "Parece una escena de una película francesa en la que se han ido de vacaciones al campo a la casa de su abuela".

Ella comenzó a decir "Call-", pero se había olvidado del resto del título en el que estaba pensando, por lo que Choi Woo Shik respondió: "Call Me by Your Name?" Jung Yu Mi respondió: "¡Correcto!"

Después de una cena saludable, el trío se divirtió tomando fotos grupales juntos. "Deberíamos poner uno en la casa", dijo Choi Woo Shik.

Jung Yu Mi sugirió que Park Seo Joon se sentara en el medio mientras ella y Choi Woo Shik hicieron un corazón detrás de él porque su ropa era de un color similar. Park Seo Joon señaló: "Parece que soy una persona totalmente ajena a la tercera rueda de tu luna de miel".

Aún así, puso una gran sonrisa para la foto y luego se rió por su pose. Cuando entraron, Choi Woo Shik colgó algunas de sus polaroids en la sala de estar.

Mientras que el trío acabaron juntos en la noche, Parque Seo Joon comenzó una videollamada con el integrante de BTS, V. Se saludaron diciendo "What's up" de ida y vuelta en inglés. Park Seo Joon le preguntó a V en coreano dónde está, y él respondió en inglés, "En mi casa", lo que hizo reír a Choi Woo Shik.

V compartió que actualmente estaba tratando de decidir qué debería comer, y Park Seo Joon dijo sorprendido: "¿A esta hora?" En ese momento, Choi Woo Shik comenzó a rasguear un ukelele.

"Espera, tengo un cantante invitado aquí", dijo Park Seo Joon, mostrando a Choi Woo Shik mientras comenzaba a cantar. Jung Yu Mi y Park Seo Joon se rieron en voz baja por su actuación divertida.

"Dice que puede tocar el ukelele un poco", dijo Park Seo Joon a V por teléfono, enviando a Choi Woo Shik a cantar la misma canción repetitiva y haciendo reír a todos, incluido V por teléfono.

"Esto es todo lo que sabe", dijo Park Seo Joon mientras se reía. "¡Guau, tienes un verdadero cantante pop allí!" dijo V.

El miembro de BTS compartió que deseaba que sus padres hubieran visto esto, y Choi Woo Shik dijo: "Necesito saludar a tus padres".

"Trae el contenedor de kimchi", dijo V, haciendo que Choi Woo Shik y Park Seo Joon se rieran de nuevo. Choi Woo Shik le dijo: “¡Por favor, para! ¡Lo traeré!”

Antes de finalizar la llamada, V preguntó a los demás si debía pedir sashimi o una hamburguesa, y los demás le dijeron que pidiera sashimi. "La próxima vez, ven aquí y comeremos sashimi juntos", sugirió Choi Woo Shik. "¿Quieres decir ir a Goseong?" preguntó V, y Choi Woo Shik dijo que sería genial.

Después de la llamada, Jung Yu Mi les pidió a los chicos que explicaran la broma interna sobre el contenedor de kimchi.

Choi Woo Shik dijo: “Una cosa que es realmente loable de V es que si su madre le prepara sándwiches, él me trae uno. Pero puso uno en un contenedor de kimchi. Pensé que me estaba dando el contenedor de kimchi, así que puse el kimchi de mi madre allí. Pero luego me dijo que le devolviera el contenedor de kimchi.”

Al día siguiente, Park Seo Joon y Choi Woo Shik fueron a andar en bicicleta juntos y a caminar por la mañana, mientras mostraban su cercanía como mejores amigos. Jung Yu Mi comentó: "Creo que ustedes deben divertirse mucho juntos".

Choi Woo Shik miró sus fotos y le dijo a Jung Yu Mi: “Parecemos una pareja casada. Park Seo Joon parece un joven que ha venido a nuestra granja". Park Seo Joon comentó que parecía una guía.

Choi Woo Shik dijo: "¡Debería hacer huevos para mis amigos hambrientos!" y comenzó a cocinar huevos, antes de que Park Seo Joon entrara y dijera: "¿Podrías hacer tostadas francesas?" Choi Woo Shik dijo: "Haré tostadas francesas para mis amigos hambrientos".

Park Seo Joon y Choi Woo Shik también jugaron un juego corto de bádminton para hacer ejercicio, y el trío se divirtió en la playa. "Summer Vacation" se transmite los viernes a las 9:10 pm KST en tvN.