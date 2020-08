BTS: V revela que los Bangtan Boys no usan ropa detrás de cámaras ¡OMG!

En general, las historias personales sobre los ídolos del K-Pop suelen ser filtradas por los más cercanos a los medios. Sin embargo, no es así con BTS. La razón es que a los Bangtan Boys les gusta revelar sus secretos entre ellos accidentalmente, tal como lo hizo V.

RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook están ocupados promocionando su nuevo sencillo Dynamite mientras completan su educación. Como resultado, el miembro de V que nació con el nombre de Kim Taehyung cada vez saluda menos a los fans de BTS o ARMY a través de la aplicación Weverse.

Un ARMY le escribió un mensaje al idol de BTS para que subiera más a menudo fotos personales y no las que están en las redes sociales o en las noticias. "Taehyung, no has estado aquí por mucho tiempo (Weverse), ha pasado mucho tiempo desde que se filtraron los videos de los miembros preparando tu álbum de fotos, queremos ver los rostros de todos", escribió el miembro de ARMY.

V respondió que los otros miembros de BTS rara vez comparten tantas fotos y videos como sea posible porque están luchando contra la "opresión". Por supuesto que no es una respuesta real, Taehyung solo estaba bromeando para enojar a los miembros del grupo K-Pop.

"Está bien, tenemos una tendencia a pensar libremente, detener la opresión y proteger nuestro valor. Por lo tanto, no tenemos muchas fotos que nos muestren con ropa", replicó el cantante del grupo K-Pop. Esto significa que V filtró indirectamente que los miembros de BTS rara vez usan ropa cuando no están filmando, precisamente cuando están en casa o apartamento.

Taehyung también dijo que le gustaría lanzar un mixtape al igual que otros de sus compañeros dentro del grupo idol, pero aunque señaló que ya estaba trabajando en eso, también explicó que el lanzamiento del mismo podría tardar bastante debido a que había muchas cosas que revisar aun.